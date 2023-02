Józef Wojciechowski zaczynał od rozładunku towaru, dziś jest miliarderem. Tak przedsiębiorca dorobił się fortuny

Józef Wojciechowski to znany biznesmen, który dorobił się przez lata imponującego majątku. Poszedł w ślady ojca i otworzył własne przedsiębiorstwo. Jego początki kariery nie były jednak tak spektakularne, jak dzisiejsze zarobki. W czasach szkolnych pracował dorywczo w browarze przy rozładunku wagonów z butelkami. Wykonywanie poleceń szybko przestało mu wystarczać.

Józef Wojciechowski. Droga do bogactwa znanego polskiego biznesmena

Już po zakończeniu edukacji w liceum Wojciechowski zdecydował się na zrobienie kursu na kierowników sklepu, dzięki czemu pierwsze stanowisko kierownicze w handlu zajmował jeszcze przed 20. rokiem życia. W trakcie ekonomicznych studiów zmieniał pracę kilkukrotnie, jednak jego celem była zawsze własna działalność.

Do 30. urodzin miał sześć firm, a jego biznesy świetnie prosperowały. Niestety Wojciechowski rozwijał się w czasach, w których sytuacja w Polsce nie sprzyjała przedsiębiorczym biznesmenom. Nie chciał stracić wszystkiego, na co tak ciężko pracował, dlatego spieniężył swoje działalności i wyjechał do Szwecji, a potem do USA.

To właśnie za oceanem zajął się deweloperką. Dzięki konkurencyjnym cenom jego firma bardzo szybko się rozwijała, a popyt na mieszkania rósł w zawrotnym tempie.

Na początku lat 90. Wojciechowski odwiedził Polskę i uznał, że to czas rozwinąć biznes również w rodzinnym kraju. Kupił firmę Construction.

Obecnie majątek biznesmena szacuje się na około miliard złotych. Jest właścicielem kilku firm, hoteli, ośrodka turystycznego w Krynicy-Zdroju czy centrum handlowego w Białymstoku. W 2019 roku trafił na listę 100 najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes".

Dzięki filmie J.W. Construction powstało ponad 25 tysięcy mieszkań i 350 domów jednorodzinnych w Łodzi, Gdyni, Warszawie i Katowicach.

