Tatiana Okupnik w 2020 roku opowiedziała w przejmujących słowach o trudach macierzyństwa. Wokalistka ma świadomość ciemnych stron rodzicielstwa, ponieważ jest matką dwójki dzieci: siedmioletniej Matyldy i pięcioletniego Tymona. Artystka po powrocie na scenę postanowiła głośno mówić o tym, co czuje. Jakiś czas temu przyznała, że czasami miała serdecznie dość bycia matką. Teraz światło dzienne ujrzał jej teledysk do piosenki "Puzzle", w którym pokazała dwójkę pociech.

Tatiana Okupnik miała dość bycia matką. "Wyjdź, uciekaj!". Pojawił się wstyd

Tatiana Okupnik uchyliła rąbka tajemnicy. W teledysku pokazała urocze dzieci

Piosenkarka udostępniła fanom teledysk do piosenki "Puzzle". Opowiada w niej o pogodzeniu się z losem, szukania życiowego dopełnienia i równowadze życiowej. Tymi oto słowami opisała singiel:

Pisząc je myślałam i czułam, że powoli części mojej układanki zaczynają znajdować swoje miejsce. Chyba nawet przebiegła mi przez głowę myśl, że niedługo wszystko ułożę… Minęło trochę czasu i czytam ten tekst inaczej. Te puzzle układają się cały czas. Dochodzą nowe fragmenty, a niektóre odchodzą. Cała układanka ciągle się zmienia. Są dni, kiedy wszystkie części pasują do siebie jak ulał i takie, kiedy nie mogę znaleźć brakujących elementów. I to jest ok! - podsumowała Okupnik.

Co ciekawe w teledysku pojawiły się także jej dzieci, które czmychnęły przed kadrem kamery. Kto by się spodziewał, że urocze blond pociechy to Matylda i Tymon. Trzeba przyznać, że patrząc na kolor ich włosów, są zupełnie niepodobne do piosenkarki.

Tatiana Okupnik, dzieci YouTube / screen @tatiana okupnik

