Barbara Komorowska i jej mąż Zbigniew Komorowski mają głowę do interesów. Ich historia nawiązuje do amerykańskiego sloganu - od pucybuta do milionera. Z tą różnicą, że Komorowscy nie zaczynali od pastowania butów, ale uprawy cebuli.

6 Fot. Maciej Zienkiewicz/Agencja Wyborcza.pl ; Pixabay/ rotozld - Pixabay License Otwórz galerię Na Gazeta.pl