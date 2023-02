Raquel Welch nie żyje. Zmarła po krótkiej chorobie

Raquel Welch nie żyje. Według menadżera gwiazdy aktorka zmarła po krótkiej chorobie. Informację podało BBC News.

Raquel Welch nie żyje. Była symbolem seksu lat 60-tych

Raquel Welch urodziła się 5 września 1940 roku w Chicago. Miała zaledwie 17 lat, gdy zdobyła koronę Miss San Diego i rozpoczęła pracę jako modelka. W filmie zadebiutowała na początku lat 60-tych w produkcji "Wagabunda". Sławę przyniosła jej rola w filmie "Fantastyczna podróż" Richarda Fleischera. Uznanie krytyków przyszło wraz z kreację w filmie "Trzej muszkietorowie". To właśnie za ten obraz Raquel Welch zdobyła swojego jedynego Złotego Globa w karierze. Do tej nagrody była jeszcze nominowana w 1988 roku, za serial "Prawo do śmierci". Z kolei rola w filmie "Pomysł na interest" przyniosła jej niechlubną nominację do Złotej Maliny.

Artykuł jest aktualizowany.