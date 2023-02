Swoje 39. urodziny Doda świętowała w austriackim Tyrolu, gdzie spędza czas na stoku z obecnym partnerem Dariuszem Pachutem. W ostatnim czasie wokalistka wprost emanuje szczęściem, bo oprócz sukcesów zawodowych ma też nową miłość. Jednak zapewne mina jej trochę zrzedła, jeśli zobaczyła urodzinowy post, który wstawił na Instagram jej eks. Wyszło niezręcznie.

Były Dody wstawił post z życzeniami urodzinowymi: Jedyna kobieta, którą...

Doda pojawiała się w towarzystwie Maxa Hodgesa jeszcze przed sfinalizowaniem rozwodu z Emilem Stępniem. Romantyczne zdjęcia piosenkarki z amerykańskim modelem zostały namierzone przez media, gdy jeszcze konsekwentnie zaprzeczała pogłoskom o kryzysie w małżeństwie. Na dobrą sprawę nie było wiadome, jaka relacja łączyła Dodę i Maxa. Ona nazywała go przyjacielem, ale jednocześnie wymieniali pocałunki w mediach społecznościowych. Zabrała go także do rodzinnego Ciechanowa i przedstawiła rodzicom. Jednak w krótkim czasie Amerykanin zniknął z pola widzenia. Teraz przypomniał o sobie, wstawiając wymowny post na Instagram.

Wszystkiego najlepszego dla kogoś, kogo zawsze będę miał w sercu. Jedyna kobieta, którą... [emotikona serca - przyp.red]. Najprawdopodobniej dostanę telefon, ale idę już spać - napisał Max Hodges na Instagramie.

Do romantycznych życzeń zostało dołączone zdjęcie, na którym możemy dostrzec Maxa i Dodę całujących się w czułych objęciach. Nie mamy pewności, czy post nie spodobał się Dodzie, czy też nie zdążyła go wyświetlić, ale został już usunięty z Instagrama. Czyżby Max obawiał się, że jego była ukochana może być poirytowana ostentacyjnymi życzeniami?

