Kuba Szmajkowski to piosenkarz i autor tekstów. Znamy go jako finalistę muzycznego show "The Voice Kids". Dziś próbuje swych sił w nieco innym konkursie - bierze udział po raz drugi w preselekcjach do Eurowizji 2023. Postanowił zdradzić nam, co aktualnie przeżywa.

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski dzieli się nagraniami z planu nowego teledysku. Zaprosił najbardziej znane osoby!

Eurowizja 2023: Kuba Szmajkowski mówi o poziomie konkurencji

Uczestnictwo w takim konkursie to marzenie niejednego wokalisty. 20-letni Szmajkowski jest jednym z tych szczęśliwców, którzy być może mają szansę pokazać się światu w Liverpoolu. Zgłoszenia nie są już przyjmowane. Na eurowizyjnej liście widnieją następujący artyści.

1. Ahlena z piosenką "Booty"

2. Blanka z piosenką "Solo"

3. Dominik Dudek z utworem "Be Good"

4. Felivers z kawałkiem "Never back down"

5. Yan Majewski z piosenką "Champion"

6. Maja Hyży z utworem "Never Hide"

7. Jann - z piosenką "Gladiator"

8. Natasza Urbańska - "Lift u up"

9. Alicja Szemplińska z kawałkiem "New home"

10. Kuba Szmajkowski - "You do me"

Zaznaczmy przy tym, że TVP ma prawo dodatkowo użyć dzikiej karty - może ona trafić do uczestnika znajdującego się poza listą. Nad wyborem kandydata z Polski czuwa między innymi Edyta Górniak. Postanowiliśmy zapytać Szmajkowskiego o wrażenia przed ważnym wydarzeniem w jego życiu. Czy młody muzyk obawia się konkurencji?

Jeszcze nie słyszałem wszystkich utworów, więc ciężko się wypowiedzieć, ale poziom jest wysoki.

Dodał ponadto, że sam udział w preselekcjach ma dla niego duże znaczenie.

To jest spora sprawa dla mnie, ponieważ już drugi rok z rzędu będę miał przyjemność zaprezentować swoją propozycję. Cieszę się na maksa. Na razie stresu nie ma, ale myślę, że w dzień koncertu będzie spory poziom adrenaliny.

Koncert odbędzie się 26 lutego o 17:30.

