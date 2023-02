O życiu prywatnym Kamila Bednarka media nie wiedzą zbyt dużo. Muzyk stroni od skandali, nie afiszuje się także swoimi związkami. Przez dziewięć lat był partnerem modelki, Victorii Hall. Ich relacja była jednak bardzo burzliwa. Ostatecznie para rozstała się w 2021 roku. Ostatnio okazało się, że artysta znalazł już nową miłość. Zdążył nawet ożenić się z wybranką.

Zobacz wideo Bednarek do Barona: "Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli" [fragment The Voice of Poland]