Rihanna świetnie pokierowała swoją karierą, jest rozpoznawalna na całym świecie. Muzyka, kosmetyki i bielizna - co jeszcze szykuje dla fanów gwiazda z Barbadosu? W Polsce ma duże grono miłośników, którzy z niecierpliwością wypatrują jej koncertu. Tymczasem wokalistka ponownie skupia się na życiu rodzinnym. Na marcowej okładce brytyjskiego "Vogue'a" widzimy ją z partnerem i synkiem. Sprawdźcie, jak się razem prezentują.

Rihanna jest w drugiej ciąży. Pierwszy syn niedawno debiutował na TikToku

Rihanna gwiazdą brytyjskiego "Vogue'a". Wzięła udział w rodzinnej sesji

W maju 2022 roku na świat przyszedł pierwszy syn wokalistki i rapera. Fani są zaskoczeni faktem, że piosenkarka jest już w drugiej ciąży. Na występie z racji Super Bowl Rihanna pokazała zaokrąglony brzuszek. Nieco wcześniej wykonano całej rodzinie nastrojową sesję na plaży dla brytyjskiego magazynu "Vogue". Piosenkarka jest na zdjęciach w czarnej kreacji mocno eksponującej nogę. Do tego ma rozpuszczone włosy i makijaż w brązowej tonacji. Za rękę trzyma partnera, a on tuli dziecko na rękach. A$AP Rocky całuje radosnego syna, który jak widać, dobrze bawił się podczas sesji zdjęciowej. Jak podoba wam się taki obrazek?

Rihanna do tej pory nie zdradziła imienia syna. Ronald Fenty, czyli ojciec Rihanny, był pytany o to przez portal Page Six:

Ona urwie mi głowę, jeśli ci powiem! - mówił.

Na razie imię malucha pozostaje tajemnicą rodziny.

Domaradzka ocenia stylizację Rihanny na SuperBowl: Wyższy etap samoświadomości

