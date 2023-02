Sara Boruc na co dzień zajmuje się modą. Jej wyjątkowy styl odzwierciedlają kreacje The Mannei - marce odzieżowej, której jest dyrektorką kreatywną. Nowa fryzura Sary spotkała się z poruszeniem fanów w sieci. Jak wygląda w nowej odsłonie?

Sara Boruc ma fryzurę podobną do Hailey Bieber

Wspomniana żona Biebera nosi obecnie krótkiego boba w brązowym odcieniu. To cięcie jest ponadczasowe. Kolejny sezon widzimy mnóstwo kobiet w takim wydaniu, w tym wiele sław. Dołączyła do tego grona także Sara Boruc, która podzieliła się efektem metamorfozy na swoim Instagramie. Początek roku to w końcu okres zmian. Jak komentują to fani?

Super cięcie.

Przepiękna! Zmiana zdecydowanie na plus.

Super zmiana, dobre cięcie (krótkie włosy są jednak wymagające) i świetnie dobrany kolor. Czy mogłaby pani podać kontakt do fryzjera? To nie pierwszy raz, kiedy zwracam uwagę na pani fryzurę.

Nową fryzurę Boruc skomentowała także trenerka Ewa Chodakowska:

Bosko! Chodzą znowu za mną właśnie takie...

Czy to oznacza, że w polskim show-biznesie będzie więcej kobiet w takim wydaniu? Zobaczymy. Poza fryzurami i stylizacjami Sara Boruc uwielbia pokazywać się z rodziną. Na jej Instagramie możemy znaleźć dużo zdjęć z synem. Noah będzie świętował w maju 2023 roku czwarte urodziny. Tak wygląda na opublikowanym przez gwiazdę nagraniu.

