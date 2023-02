W środę 15 sierpnia w programie "Pytanie na śniadanie" ujawniono finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Emocje były duże, bo spekulowano, że Polskę w konkursie ma reprezentować Marina Łuczenko-Szczęsna. Tymczasem wokalistka, prywatnie żona Wojciech Szczęsnego, wycofała się. Na liście pojawili się jednak inni młodzi i zdolni twórcy. W tym zespół Felivers, z którym porozmawialiśmy po ogłoszeniu uczestników polskich preselekcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy syn Steczkowskiej chce wystąpić na Eurowizji? "Pomysł został rzucony, żebyśmy zrobili utwór na preselekcje"

Uczestnicy "AlkoMaster" wymiotują na wizji. W tym roku kolejna edycja

Eurowizja 2023. Zespół Felivers będzie reprezentować Polskę?

Zespół Felivers dostał się do polskich preselekcji. Grupę tworzą Miłosz Fergiński, Wojciech Fortuna, Piotr Cody Dąbrowski i Konrad Jażdżyk (do 2022 roku do grupy należał też Piotr Zborowski). Muzycy pochodzą z Sochaczewa i, jak podali w wywiadzie dla rytmy.pl, zaczęli grać w czasach licealnych, w piwnicy Fergińskiego. Nagrali kilka utworów, takich, jak "Paradoks", "Szminka" czy "Nienormalni". Na koncie mają też sporo coverów. Polskę na Eurowizji chcą reprezentować piosenką "Never back down". Zapytaliśmy chłopaków o to, jak czują się z tym, że zostali docenieni przez jury i wybrani spośród około 300 zgłoszeń.

Czujemy ekscytację i nie możemy się doczekać pokazania utworu, nad którym pracowaliśmy bardzo intensywnie i włożyliśmy w niego wiele serca. Musimy wspomnieć, że odpowiadamy w stu procentach za cały utwór - muzykę, tekst, produkcję oraz mix i mastering, więc jest to nasza osobista perełka. Eurowizja to będzie idealna okazja do zarażenia ludzi rockową muzyką, która porusza tak istotne w tych czasach tematy, jak wiara w siebie pomimo wielu wątpliwości, jakie nas otaczają i dawanie innym dobrej energii - przyznali.

A co myślą na temat konkurencji?

Konkurencja w tym roku jest ciekawa, ale nie skupiamy się na niej. Zwycięzca może być tylko jeden i wierzymy w to, że my będziemy mieli zaszczyt reprezentowania Polski i szerzenia budującego przekazu na Eurowizji w Liverpoolu - powiedzieli nam.

Kawałek "Never back down" nie pojawił się jeszcze na oficjalnym kanale grupy na YouTubie, ale możecie posłuchać innych utworów Felivers, by zapoznać się z ich stylem.

Warto wspomnieć, że zespół wystąpił na Sylwestrze Marzeń 2022.

Eurowizja 2023. Kto pojawił się w polskich preselekcjach?

Przypomnijmy, że szansę na reprezentowanie Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji ma dziesięciu twórców, wyłonionych przez jury, na czele którego stoi Edyta Górniak. I tak w polskich preselekcjach do konkursu wezmą udział:

1. Ahlena z piosenką "Booty"

2. Blanka z piosenką "Solo"

3. Dominik Dudek z utworem "Be Good"

4. Felivers z kawałkiem "Never back down"

5. Yan Majewski z piosenką "Champion"

6. Maja Hyży z utworem "Never Hide"

7. Jann - z piosenką "Gladiator"

8. Natasza Urbańska - "Lift u up"

9. Alicja Szemplińska z kawałkiem "New home"

10. Kuba Szmajkowski - "You do me".

Komu kibicujecie?

Dzieli ich ponad 30 lat. Matuszak i Nolbrzak poznali się na planie "Plebanii"