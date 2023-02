Patrycja Tuchlińska jest żoną 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego, który jest związany z branżą budowlaną i określa się go jako światowej klasy dewelopera. Celebrytkę na Instagramie obserwuje ponad 58 tysięcy osób. 28-latka przyzwyczaiła już swoją widownię do tego, że chętnie chwali się luksusowym życiem z ukochanym, a także dzieckiem, które przywitała na świecie we wrześniu 2021 roku. Tym razem Tuchlińska pokazała, jak spędza czas z mamą.

Tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i jej partner miliarder. To prawdziwy pałac

Patrycja Tuchlińska na zdjęciach z mamą. Podobne?

Patrycja Tuchlińska na Instagramie chętnie publikuje własne zdjecia - kadry z sesji, z luksusowych wakacji czy fotografie, na których widać wnętrza domu urządzonego z przepychem. Rzadko chwali się ujęciami z mężem czy z synem (choć i takie się zdarzają).

Teraz jednak zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak spędza czas z mamą Edytą. Panie nie marnowały czasu na słodkie lenistwo, ale wskoczyły w sportowe stroje i wylewały siódme poty na siłowni. Widać, że postawiły głównie na rozciąganie i pilates.

To, co rzuca się w oczy, to uroda rodzicielki influencerki. Widać, że 28-latka jest bardzo podobna do mamy. Też widzicie to podobieństwo?

Patrycja Tuchlińska z mamą Fot. patrycja.tuchlinska/Instagram

