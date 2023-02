Natalia Szroeder była gościem gali Bestsellery Empiku 2022, gdzie zaprezentowała się w zmysłowym wydaniu. Wokalistka wybrała siateczkowy strój z mocno wyciętą bielizną. Zdjęcia gwiazdy wywołały lawinę skrajnych komentarzy na jej Instagramie.

Natalia Szroeder w prześwitującym stroju. Fani podzieleni. "Niestety wulgarnie"

Szroeder wrzuciła na Instagram zdjęcia, na którym pozuje u boku Mroza. Piosenkarka zaprezentowała się w siateczkowej, prześwitującej stylizacji, przez którą widać mocno wyciętą bieliznę. Do przezroczystego gorsetu z wieloma cienkimi sznureczkami dobrała spodnie, które składały się z samych nogawek i wyeksponowały pośladki Szroeder. Nie da się ukryć, że wizerunek mocno odbiega od tego, który prezentowała, zaczynając karierę. Nic jednak dziwnego - Szroefder to młoda gwiazda, która dojrzewała na oczach fanów. W komentarzach czytamy:

Dawno nie widziałam u ciebie tak tragicznego stroju...

Strój Natalii wręcz niesmaczny.

Ma pani piękną figurę, ale w tym stroju wygląda niestety wulgarnie.

Zjawiskowo! - czytamy skrajne komentarze.

Natalia Szroeder podbija polski show-biznes od 2016 roku, kiedy to wydała swój debiutancki album "Nadinterpretacje". W 2017 roku wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", którego siódmą, polsatowską edycję zwyciężyła. Pojawiła się także w show "Twoja twarz brzmi znajomo", a później prowadziła muzyczne talent show "The Four. Bitwa o sławę". Jej nazwisko pojawia się w mediach także w kontekście relacji z raperem Quebonafide. Para ostatnio została zaproszona do Barcelony przez Roberta i Annę Lewandowskich. Ze spotkania nie zabrakło zdjęć.

Co sądzicie o stylizacji Szroeder?