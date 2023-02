Violetta Arlak schudła 20 kg. Pomogło ograniczenie kontaktów towarzyskich

Violetta Arlak jest aktorką teatralną, estradową i filmową, a na koncie ma dziesiątki ról. Niewątpliwie największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak postać Haliny Kozioł w uwielbianym przez widzów serialu "Ranczo". Fani produkcji pokochali przebojową i pewną siebie żonę wójta, a Arlak na fali popularności "Rancza" w 2014 roku wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami".

Violetta Arlak wyznała, w jaki sposób schudła. Nietuzinkowa metoda

"Ranczo" zniknęło z TVP w 2016 roku, a w ostatnich sezonach serialu nie sposób było nie zauważyć ogromnej metamorfozy w wyglądzie Violetty Arlak. Aktorka kilka lat temu przyznała, że schudła aż 20 kg. Serialowa Halina Kozioł już ponad dekadę temu postanowiła schudnąć i wyznała, z jakiego powodu do tej pory było to dla niej trudne. Jak wyjawiła w rozmowie z "Rewią", zadecydowała, że nie będzie spotykać się z przyjaciółmi głównie po to, aby jeść.

Dziesięć lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - tłumaczy aktorka.

Arlak nie zdradziła jednak, czy zaprzestanie zapraszania gości do domu było jedynym sekretem jej nowej figury. Niewykluczone, że oprócz tego aktorka zdecydowała się także na zastosowanie diety. Pewne jest jednak, że ciężko pracuje nad sylwetką, którą udało jej się utrzymać do tej pory.

Choć Violetta Arlak dzięki "Ranczu" zapewniła sobie ogromną popularność, nie osiadła na laurach i cały czas jest aktywna zawodowo. W 2022 roku ukazały się dwa filmy z jej udziałem - piąta odsłona "Listów do M.", a także czwarta część "Kogla-mogla". Arlak zagrała także w emitowanym w Polsat Box Go serialu "Lulu".