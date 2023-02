Oliwia Bieniuk pozuje w majtkach przed lustrem. Co za sylwetka!

Oliwia Bieniuk lubi być w ciągłym kontekcie z fanami. Niedawno na Instagramie makijażystki Magdaleny Pieczonki pojawiło się krótkie nagranie, na którym 20-letnia celebrytka wcieliła się w rolę modelki. Zupełnie niepozorny filmik spowodował krytykę w sieci, a w komentarzach posypały się złośliwe docinki. To nie pierwszy raz, kiedy Bieniuk wzbudziła zainteresowanie odbiorców swoją aktywnością.

Oliwia Bieniuk prawie nago przed lustrem. Celebrytka nie wstydzi się ciała

W wakacje 2022 roku Oliwia Bieniuk wrzuciła na Instagram filmik, w którym pochwaliła się smukłą sylwetką. Celebrytka miała na sobie biały top i pomarańczowe majtki. Poprawiała też włosy i tańczyła w rytm muzyki. Bieniuk opatrzyła wideo uśmiechniętą emotikonką, dzięki której możemy podejrzewać, że miło spędziła czas.

Oliwia Bieniuk w majtkach na Instagramie Instagram @oliwia.bieniuk

Oliwia Bieniuk studiuje aktorstwo

Przypominamy, że córka Anny Przybylskiej rozpoczęła niedawno studia aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej. To prywatna placówka, dlatego za naukę w niej trzeba nieźle zapłacić. W przeciwieństwie do PWST, instytucja nie zakazuje studentom pierwszego roku gry w filmach. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by Bieniuk realizowała się przed kamerą. Młoda celebrytka zgłębia tajniki aktorskiego warsztatu, ale i po godzinach nie próżnuje. Na koncie ma już pracę w reklamach, sesje zdjęciowe, udział w "Tańcu z Gwiazdami" oraz kilka mniejszych ról, m.in. w "Gliniarzach". Nie zapomina także o instagramowych obserwatorach, których uwagę stale przyciąga.

