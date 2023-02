Tiamat Eva Medusa przeszła dużo przemian. Życie mieszkanki Teksasu nie było łatwe. Miała trudne dzieciństwo. Została porzucona przez rodziców, a także była dyskryminowana ze względu na swoją tożsamość, co bardzo na nią wpłynęło. Po wielu negatywnych doświadczeniach Medusa postanowiła upodobnić się do smoka.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska - od mało oryginalnych stylizacji do ikony mody. Wielka metamorfoza trenerki i WAG

Bolesne doświadczenia z przeszłości wpłynęły na metamorfozę Medusy

Tiamat Eva Medusa urodziła się w męskim ciele. Przed licznymi operacjami plastycznymi przeszła korektę płci. Jako mężczyzna piastowała wysokie stanowisko w sektorze bankowym. W późniejszym czasie zdecydowała się na metamorfozę. Duży wpływ na zmianę wyglądu miały wydarzenia z najmłodszych lat. W dzieciństwie doświadczyła wielu traum, między innymi dyskryminacji czy porzucenia przez rodziców. Była również ofiarą molestowania seksualnego.

To dla mnie coś w rodzaju osobistego rytuału przejścia, przeistoczenia się z człowieka w gada. Wszystko ma związek z porzuceniem przez moją matkę i ojczyma w lesie w nocy. Byłam wtedy w pierwszej klasie. Zaakceptowałam wtedy, że moi rodzice nie byli ludźmi, tylko reptilianami. Ja sama wierzę, że jestem istotą pół-ludzką, pół-reptiliańską - wyznała Tiamet Eva Medusa.

W wywiadzie dla "The Wizzard of Odd TV", cytowanym przez mirror.co.uk, wyznała, że jest nosicielką wirusa HIV. Wiadomość o zakażeniu wywróciło życie Medusy do góry nogami. Bała się, że umrze. Wtedy ostatecznie stwierdziła, że nie chce odejść z tego świata jako człowiek.

Tiamat Eva Medusa uważa się za pół-człowieka, pół-gada

Tiamat Eva Medusa poddała się wielu zabiegom, które wpłynęły na jej aktualny wygląd. Przede wszystkim jej ciało zdobi mnóstwo tatuaży. Teksanka usunęła uszy, pozbyła się większości zębów i zmodyfikowała nos. Ponadto jej znakiem szczególnym jest aż 18 wszczepionych implantów, które imitują rogi. Zdecydowała się też na rozszczepienie języka.

Teraz mam na czole osiemnaście rogów. Pozbyłam się uszu, mój nos zmienił kształt i większość zębów została usunięta. Oprócz tego język jest rozwidlony, twarz wytatuowana, a klatkę piersiową i nadgarstki poddałam skaryfikacji - opowiada.

W "The Wizzard of Odd TV" Medusa przyznała, że ma dwie matki: biologiczną i gadzią. Dodaje, że dla niej przemiana to największa podróż życia. Ostatnio w rozmowie z youtuberem Anthonym Padillą powiedziała, że preferuje zaimki "they/them", co tłumaczy się na polski jako "one/ich". Po licznych przemianach chce być inspiracją dla innych.

Mam nadzieję, że moja historia pomoże innym ludziom - nie tylko tym, którzy przeszli ciężkie chwile, ale też tym, którzy stracili nadzieję - podkreśla Medusa.

Co sądzicie o wyglądzie Tiamat Evy Medusy?

ZOBACZ WIĘCEJ: Wojciechowski był mężem młodszej o 37 lat Laury Michnowicz. Kochała solarium i tlenione włosy. Tak dziś wygląda