Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 14 lutego prowadzili walentynkowe wydanie "Pytania na śniadanie". Być może to kwestia przypadku - ot, ktoś tak ułożył grafik, a może wybrano ich celowo - w końcu są nie tylko partnerami na ekranie, ale również prywatnie. Niezależnie jak dokonano tej decyzji - jedno jest pewne - nie wszystko zostało przemyślane, a niefortunna wpadka szybko została wyłapana przez internautów.

Walentynkowe "Pytanie na śniadanie". Tylko spójrzcie na pasek

Absurdy pasków w TVP przeszły już do historii i raczej mało chlubnej. O tych z "Wiadomości" powstała już nawet piosenka. Teraz nie popisał się również paskowy z "Pytania na śniadanie". Tematem rozmowy były wszak miłosne relacje i czyhające na nie niebezpieczeństwa. Materiał zatytułowano więc "Zachowania, które niszczą każdy związek". I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przedstawiali go Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a więc prezenterzy, którzy dziś są w szczęśliwej relacji, ale mają za sobą bardzo burzliwe rozwody. Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek rozstała się z Marcinem Hakielem po 17 latach związku. Tancerz w jednym z wywiadów sugerował, że powodem rozstania miał być inny mężczyzna w życiu aktorki "M jak miłość". Z kolei Kurzajewski, delikatnie mówiąc, nie ma dobrych relacji z byłą żoną, z którą rozwiódł się po 24 latach małżeństwa.

Internauci szybko podchwycili temat i wytknęli niefortunną sytuację. Z wyboru tematu i prowadzonych kpił zwłaszcza Michał Marszał, który prowadzi media społecznościowe "Tygodnika NIE".

Posłuchajmy ekspertów - napisał ironicznie na instagramowym koncie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o związkach Fot. michalmarszal/Instagram

O humorystyczne podsumowanie wpadki pokusił się także na Twitterze.

Nareszcie zaprosili ekspertów - napisał.

Internauci szybko podchwycili temat i także żartowali w komentarzach pod tweetem. Sami także pokusili się o osobne wpisy. Niektóre z nich były ostre, inne wulgarne, toteż przytoczymy jedynie wybrane z nich.

Cichopek i Kurzajewski - wybitni specjaliści od niszczenia wszelkich związków, zwłaszcza tych sakramentalnych - czytamy.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w walentynkowym wydaniu "PnŚ". Mówili o "zachowaniach, które zniszczą związek"... - podsumował ktoś krótko.

My tylko przypominamy, że choć wybór tematu albo prezenterów były niefortunne, to jednak sami zainteresowani nie mieli na to wpływu. Przydział tematów zależy zazwyczaj do wydawcy, a do prezenterów należy rzetelne przygotowanie się do rozmów z gośćmi.