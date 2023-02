Doda medialne początki stawiała w kontrowersyjnym reality show "Bar". Zgłaszając się do programu, miała zaledwie 18 lat. Szybko zyskała miano czołowej skandalistki polskiego show-biznesu. W mediach aż huczało, że gwiazda na oczach kamer uprawiała seks w toalecie. Groziła też innemu uczestnikowi, że obetnie mu przyrodzenie. Doda po 20 latach odniosła się do plotek na temat igraszek i zdementowała w rozmowie z Plotkiem, że do zbliżenia doszło przed kamerami. Artystka została nawet ukarana - wyłączyła w tym czasie mikrofon i zniknęła z planu. Po zakończeniu nagrać do show Doda rozkręciła karierę, występując z zespołem Virgin.

REKLAMA

Wówczas jej związek z Radosławem Majdanem nie schodził z pierwszych stron gazet. Zresztą, każdej z relacji artystki media poświęcały sporo uwagi. Większość związków Dody kończyły się ostrymi kłótniami, ostentacyjnym wyrzucaniem rzeczy partnera z mieszkania czy pozwami sądowymi. Dziś artystka przez fanów nazywana jest "królową". Fani dokopali się do nagrań sprzed lat, na których można zobaczyć młodą wokalistkę. Internauci są zgodni w jednej kwestii, ich idolka przeszła oszałamiającą metamorfozę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Iwona Węgrowska i Doda zaczynały karierę w "Barze". Jak zmienili się uczestnicy reality show? Sprawdziliśmy, czym się zajmują

Zobacz wideo Doda przytula się do Pachuta i eksponuje pierścionek

Doda za czasów "Baru" romansowała z solarium. Nosiła też podróbki. Pamiętacie ją taką?

Doda w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że nie żałuje udziału w "Barze". Dodała, że PR-owo pojawienie się w reality show przełożyło się na większą popularność, a już wówczas była po wydaniu pierwszej płyty zespołu Virgin.

Na początku kariery Dorota Rabczewska kochała mocną opaleniznę, wyrazisty makijaż oczu i wyzywające stylizacje.

Doda za czasów 'Baru' romansowała z solarium. Nosiła też podróbki. Pamiętacie ją taką? Fot. Screen/ YouTube/ AnalogNoise

Artystka lubiła szokować strojem. Chętnie sięgała po mini spódniczki i futra. W jednym z wywiadów oceniła stylizację sprzed lat. Epatowała wówczas logotypem domu mody Dior i szczerze wyznała, że musiała się sporo natrudzić, by zdobyć podróbki tych rzeczy.

Doda za czasów 'Baru' romansowała z solarium. Nosiła też podróbki. Pamiętacie ją taką? Fot. Kapif

Doda od dziecka kocha sport i z początku to właśnie z nim chciała wiązać swoją przyszłość. Artystka z diety całkowicie wyeliminowała cukier i przetworzoną żywność. Regularnie ćwiczy i nie ukrywa, że ma lepszą formę, niż za nastoletnich czasów.

Doda w tym roku obchodziła 30. urodziny, ale jej ciało jeszcze nigdy nie wyglądało tak dobrze. Gwiazda może się pochwalić sześciopakiem na brzuchu i umięśnionymi zgrabnymi nogami. Taki efekt uzyskała intensywnymi ćwiczeniami: chodzi na siłownię i biega, a zdjęciami z treningów dzieli się z fanami na Instagramie. Kiedy porównaliśmy jej aktualne zdjęcia z tymi z przeszłości, nie mogliśmy uwierzyć, jak bardzo zmieniła się jej sylwetka. Sami się przekonajcie. Agencja Wyborcza.pl/ Kapif

Wokalistka zdecydowała się również na kilka modyfikacji w wyglądzie i zrobiła biust.

Doda na początku kariery miała zdecydowanie mniejsze piersi. Kapif

Z czasem Doda zaczęła inwestować w ubrania od projektantów. W kultowym już wywiadzie, w którym poprosiła Maję Sablewską o podanie torby, przy okazji doprecyzowała, że cała jej stylizacja jest z Gucci.

Z wiekiem Rabczewska trochę przystopowała, jeżeli chodzi o wizerunek. Zaprzestała wizyt na solarium, zrezygnowała z rozjaśniania włosów i mocnego makijażu, ale nadal ma oryginalny styl. Z pewnością ciężko ją przegapić na oficjalnych wydarzeniach.

Ksiądz złamał nogę na studniowce. Nagranie podbija sieć. "Sytuacja była dynamiczna"

Z okazji jej urodzin na TikToku jeden z fanów zrobił podsumowanie, jak zmieniła się artystka od 2002 roku.

Więcej zdjęć Dody znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ: Jaką szefową jest Doda? "Mam więcej wyrozumiałości". Jedno się nie zmieniło [PLOTEK EXCLUSIVE]