Józef Wojciechowski jest polskim miliarderem. 76-letni właściciel J. W. Construction od 2018 roku spotyka się z Patrycją Tuchlińską. Na początku nie afiszowali się tą relacją, która z powodu prawie 50-letniej różnicy wieku budziła dosyć duże kontrowersje. To się jednak zmieniło. Celebrytka w mediach chętnie pokazuje kulisy luksusowego życia. W zeszłym roku zakochani powitali na świecie syna. Biznesmen jednak przed związkiem z Tuchlińską stanął na ślubnym kobiercu i to dwukrotnie. Jego pierwszą żoną, z którą doczekał się trzech córek, była Beata Pruska. Związek się rozpadł, a serce biznesmena skradła młodsza o 37 lat Laura Michnowicz. Sprawdziliśmy, co dziś u niej słuchać. Kiedyś wyglądała jak Paris Hilton. Nie przypomina siebie sprzed lat.

Józef Wojciechowski przed Tuchlińską był mężem Michnowicz. Ta bardzo się zmieniła

Pochodząca z Rzesznicy Laura Michnowicz przed poznaniem miliardera pracowała jako modelka. Na tym polu odniosła kilka sukcesów. Zdobyła tytuły Miss Publiczności oraz Miss Media podczas wyborów w 2005 roku w Koszalinie. W sieci nie ma za dużo informacji na temat tego, jak dokładnie się poznali. Połączyć ich miała wspólna praca i szybko stali się nierozłączni. Pobrali się w 2013 roku. Od czasu do czasu pojawiali się na ściankach, a Laura zwracała uwagę fotoreporterów mocnym makijażem, zamiłowaniem do pomarańczowej opalenizny, tlenionych włosów i kiczowatych stylizacji. Z czasem zaczęła wybierać eleganckie stylizacje i zrezygnowała z wyrazistego wizerunku, stawiając na naturalność.

Józef Wojciechowski przed Tuchlińską był mężem Michnowicz. Ta bardzo się zmieniła Fot. East News

Krótko po ślubie wyszło na jaw, że związek przechodzi kryzys. Małżonkowie postanowili się rozstać, a Laura zniknęła z show-biznesu.

Józef Wojciechowski przed Tuchlińską był mężem Michnowicz. Ta bardzo się zmieniła Fot. East News

Jest za to aktywna na Instagramie, z którego można się dowiedzieć, że założyła rodzinę.

Laura dziś wygląda zupełnie inaczej, niż za czasów związku z miliarderem. Stroni od mocnego makijażu i odważnych stylizacji.

