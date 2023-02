Tłusty czwartek to znane każdemu łasuchowi polskie święto obyczajowe. Zwyczaj polegający na jedzeniu kalorycznych wyrobów może jednak nieść za sobą przykre konsekwencje zdrowotne, prowadzące nawet do cukrzycy czy otyłości. Anna Lewandowska postanowiła wyjść naprzeciw tym obawom i zaproponować przepis na... zdrowe pączki. Choć pozornie może wydawać się to niemożliwe, przepis gwiazdy jest dziecinnie prosty, a w dodatku smaczny i małokaloryczny.

Tłusty czwartek. Przepis na zdrowe pączki Anny Lewandowskiej

W celu przygotowania zdrowych pączków, Anna Lewandowska radzi, aby najpierw rozgrzać piekarnik do 180 stopni z funkcją góra-dół. Następnie należy wymieszać w misce mąkę kokosową z sodą oczyszczoną. Olej kokosowy rozpuścić w wodzie, a po jego ostudzeniu umieścić go z miodem w malakserze i blendować do uzyskania jasnej, puszystej masy. Nie przerywając miksowania, należy dodać jedno całe jajko. Pod koniec wsypać zawartość miski z suchymi składnikami. Uzyskaną masę przełożyć do foremek do połowy ich wysokości. Piec od 12 do 15 minut. Po upieczeniu, smakowitości należy wystudzić i udekorować.

Składniki na pączki:

4 jaja

80 ml oleju kokosowego

70 ml miodu

100 g mąki kokosowej

1/2 łyżeczki sody

Składniki na polewę:

gorzka czekolada (70% kakao)

mus kokosowy

dekoracja (np. jagody goji, kruszona pistacja, chipsy kokosowe, płatki migdałowe)

Przepis gwiazdy to doskonała alternatywa na tłusty czwartek. Jeśli nie lubicie spędzać czasu w kuchni, zdrowych pączków Lewandowskiej możecie szukać w jej sklepach w Warszawie.

