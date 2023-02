Choć dziś Danny Trejo ma na koncie dziesiątki ról filmowych i serialowych, hollywoodzki aktor miał dość trudną przeszłość. Przez wiele lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, a z powodu konfliktów z prawem często trafiał za kratki. W więzieniu spędził w sumie 11 lat. Jego życie zmieniło się w połowie lat 80., gdy został przypadkiem dostrzeżony przez jednego z twórców filmowych. Charakterystyczny wygląd Trejo sprawił, że chętnie obsadzany jest w rolach filmowych bandytów, a do dziś najbardziej znany jest m.in. z produkcji "Gorączka", "Desperado", "Od zmierzchu do świtu" czy "Maczeta".

