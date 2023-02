Za sprawą przepisów Polskiego Ładu osoby rozliczające PIT w 2023 roku na wybraną organizację pożytku publicznego będą mogły przekazać półtora, a nie jeden procent podatku, jak miało to miejsce do tej pory. Skorzysta na tym m.in. fundacja Nasza Przyszłość ściśle współpracująca z Radiem Maryja, któremu przewodzi Tadeusz Rydzyk. Duchowny poruszył tę kwestię na antenie stacji, apelując także do Polaków, aby sięgnęli do kieszeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Winiarska tańczy w masce z podobizną Rydzyka

Mieszkanie Wieniawy ocieka luksusem. W łazience złoto, na tarasie egzotyka

Ksiądz Rydzyk ma problemy finansowe? Skarży się na sytuację fundacji

Podczas audycji w Radiu Maryja ksiądz Rydzyk o zmianę w rozliczaniu darowizn zapytał zajmującą się finansami jego fundacji Lidię Kochanowicz-Mańk. Dyrektor finansowa stwierdziła jednak, że nawet zwiększenie limitu może nie sprawić, że przypływ gotówki w ich przypadku także będzie większy.

Wprawdzie ustawodawca zwiększył ten procent przekazywania podatku na rzecz OPP, jednak jest tego typu ograniczenie, że kwoty wynagrodzenia do 30 tys. zł rocznie są wolne od podatku. Z czego się bardzo cieszymy, bo w kieszeniach osób mniej zamożnych, mówię o emerytach, rencistach, te środki w ich kieszeniach pozostaną. Ale jednocześnie, patrząc na to, kto wspiera działania Fundacji Nasza Przyszłość - to wspierają nas głównie te osoby, które w tym roku podatku już nie będą przekazywały - skomentowała.

Dyrektor Radia Maryja bardzo zmartwił się takim stanem rzeczy.

Czyli trzeba głębiej i dalej zarzucić sieć. Trzeba się zmobilizować - powiedział.

Rydzyk wyjaśnił też, na co jego fundacja przeznacza pieniądze. Z jego słów wynika, że darowizny przeznaczane są na pomoc dzieciom i młodzieży, seniorom, fundowane są z nich także działania patriotyczne i edukacyjne w duchu cywilizacji łacińskiej.

A nie jakiejś tam dewiacji, co jest teraz popierane przez ONZ przez Unię Europejską, to jest wprost nakazane - obruszył się.

Dodał też, że mogliby zdziałać o wiele więcej, gdyby "wszyscy się obudzili".

Część Polaków utrzymuje już 31 lat Radio Maryja, 20 lat - telewizję Trwam, ale powiedziałbym to jest część i dlatego tak cienko przędziemy - podsumował.

Anna Dereszowska na Mazurach uwiła oazę spokoju. Dominuje drewno i stonowane barwy

Określenie "cienko przędzie" jest w tym przypadku mocno względne. Jak wyliczyła "Rzeczpospolita", fundacja Nasza Przyszłość w 2020 roku z odpisu podatków otrzymała 4,9 mln złotych, piastując 22. miejsce na liście najszczodrzej obdarowanych organizacji pożytku publicznego.

Tadeusz Rydzyk niemałe pieniądze dostaje także od państwa. W marcu 2021 roku portal oko.press wyliczył, że od początku rządów PiS podmioty związane z duchownym otrzymały z publicznych pieniędzy ponad 325 mln zł.