Jennifer Lopez zalicza się do grona największych światowych gwiazd. Jest nie tylko piosenkarką, tancerką i aktorką, ale także kobietą biznesu. Wokalistka sygnuje własnym nazwiskiem kosmetyki, ubrania, perfumy, a ostatnio także bieliznę. Z okazji walentynek znana marka bieliźniarska wypuściła kolekcję we współpracy z artystką. Na Instagramie J.Lo pojawiło się zmysłowe nagranie promujące linię. Nie wszystkim przypadło jednak do gustu.

Jennifer Lopez pozuje w prześwitującej bieliźnie. Fani twierdzą, że przesadziła z retuszem. "To nierealne!"

Jennifer Lopez ma rzesze fanów na całym świecie. Instagramowy profil wokalistki obserwowany jest przez ponad 230 milionów internautów. Ostatnio piosenkarka opublikowała tam wideo, w którym promuje własną linię bielizny. Gwiazda w zmysłowych pozach prezentuje turkusowy komplet.

Choć w komentarzach dominowały zachwyty, kilkoro internautów zarzuciło wokalistce nadużywanie Photoshopa.

Uwielbiam J.Lo, ale nienawidzę tego, że każde zdjęcie/film jest wygładzane/przerabiane w Photoshopie. Każdy, kto to ogląda, zaczyna mieć nierealistyczne oczekiwania wobec własnej osoby i innych. Czy to kobiety, dzieci, mężczyźni, czy chłopcy. To tworzy fałszywe poczucie rzeczywistości. Bardzo mi to przeszkadza.

Wszyscy wiemy, że w rzeczywistości nie jesteś tak perfekcyjna, jak na tych przerobionych w Photoshopie zdjęciach.

Tak przerobione zdjęcia sprawiają, że czuję się gorsza. To nierealne! Podziwiam J.Lo za jej niesamowitą etykę pracy i tak, wygląda absolutnie wspaniale, ale proszę o więcej naturalności - apelowali fani.

Też uważacie, że Jennifer Lopez przesadza z Photoshopem?