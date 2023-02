Natalia Siwiec popularność zyskała w 2012 roku, kiedy to została okrzyknięta Miss Euro. Od tamtego czasu odcina kupony od zdobytej sławy. Chętnie pojawiała się na eventach i ściankach. Zyskała też całkiem pokaźne grono obserwujących na Instagramie. Jej codzienne życie śledzi 1,3 miliona fanów. W marcu 2021 roku celebrytka postanowiła kupić willę w Meksyku. Często uciekała tam z zimnej Polski z rodziną. Dlatego kolejnym krokiem było posiadanie tam nieruchomości. Jak urządziła wnętrze? Jest luksusowo.

Dom Natalii Siwiec w Tulum. W meksykańskiej willi nie brakuje luksusowych dodatków

Jak można zauważyć, dom Natalii Siwiec w Meksyku łączy w sobie zarówno klasyczne, drewniane elementy, jak i te nowoczesne. Idealnie wpasowuje się w klimat Tulum.

Sypialnia

W tym pomieszczeniu celebrytka ma ogromne, drewniane łóżko z szarym, welurowym wezgłowiem. Nad nim powieszona jest biało-brązowa makrama. Z sufitu zwisa wiatrak. Na jednej ze ścian znajdują się cztery, grube, drewniane półki z bibelotami i książkami. Sufitowa lampa ma ciekawy klosz z koralikami.

Salon

Głównym miejscem w domu jest salon z ogromnymi oknami na całej ścianie. Dzięki temu wnętrze jest bardzo jasne. Ścianę ozdabia beżowy kamień, na którym zawieszone są dwa lustra w kształcie oczu. W salonie znalazło się także miejsce na ogromny, jasny narożnik, który ozdabiają liczne poduszki.

Jadalnia i klatka schodowa

To, co jest ogromną zaletą nowego domu Siwiec w Tulum, to bardzo wysoki sufit. Przez to przestrzeń wygląda na przestronną. Uwagę zwraca egzotyczny żyrandol z naturalnych włókien, utrzymane w podobnej estetyce dekoracje w tle, a także jasne barwy ścian i podłogi oraz drewniany stół i krzesła.

Schody do góry również robią wrażenie. Grube, ciemne drewniane stopnie są podwieszone na kremowych linach.

Wejście do domu

Już od progu wita nas egzotyczny klimat. Wejście do domu zdobi dach kryty strzechą, a także konary drzew. Elewacja to ten sam materiał, który zdobi ściany w salonie.

Natalia Siwiec - dom w Meksyku Fot. @nataliasiwiec.official

Jak wam się podoba egzotyczny dom Natalii Siwiec? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.