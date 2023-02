Katarzyna Skrzynecka spełnia się nie tylko jako aktorka, piosenkarka i lubiana prezenterka telewizyjna, ale również jako mama. Wraz z Marcinem Łopuckim doczekała się córki. Alikia skończyła już 11 lat i poniekąd sprecyzowała, jak chciałaby, żeby wyglądała jej przyszłość. Choć widzi się w teatrze, to raczej wolałaby nie być rozpoznawalna. Póki co jednak się kształci w różnych kierunkach, co umożliwia jej szkoła językowa. Córka aktorki otrzymała bardzo kreatywne zadanie domowe.

Katarzyna Skrzynecka pokazała córkę w niecodziennej odsłonie

Katarzyna Skrzynecka raczej sporadycznie publikuje zdjęcia córki. Teraz miała ku temu dobrą okazję. Alikia zapozowała w sukience godnej prawdziwej hiszpanki, w koku zdobionym kwiatkiem, a w ręku trzymała wachlarz. Okazuje się, że w jej szkole zorganizowano dzień projektowy w temacie strojów narodowych.

Tak zwany "Dzień Projektowy" w szkole mojej córki. Temat: stroje i postacie symbolizujące kraje, których języków uczymy się w naszej szkole. A wszystko oczywiście w danym języku, w ramach warsztatów języków obcych - pisała Katarzyna Skrzynecka.

Co ciekawe, żaden z elementów tej stylizacji nie był przypadkowy. Sukienka została uszyta z dwóch kreacji z szafy Katarzyny Skrzyneckiej. Z kolei wachlarz to rodzinna pamiątka. Należał do prababci, która pochodzi z Hiszpanii.

Mamusine dwie kiecki połączone razem, oryginalny hiszpański zabytkowy wachlarz babci Magdaleny (mojej mamy) która, notabene, swoje imię Maria-Magdalena odziedziczyła po prababce Marii Magdalenie Mottoni Don Palacios, albowiem 1/16 hiszpańskiej krwi to te moje czarne oczy...

Trzeba przyznać, że córka Katarzyna Skrzyneckiej wyglądała świetnie.

