Olaf Lubaszenko schudł aż 80 kilogramów. Wyeliminował z diety dwa ulubione produkty

Moda na różne sylwetki się zmienia, jednak zawsze ma wpływ na nasze postrzeganie siebie. Warto jednak na każdym kroku przypominać, że waga ani żadna inna cecha wyglądu nikogo nie definiuje. Bez względu na kilogramy należy mieć szacunek do swojego ciała i nie pozwolić, aby nasz system wartości był zbudowany na podstawie tego, co widzimy w lustrze.

Kultura diety i znikoma reprezentacja ciał plus size w przestrzeni publicznej silnie wpływa na chęć zmiany własnego wyglądu. Często utrata kilogramów wpływa dobrze na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Ćwiczenia, dieta i spadek masy ciała są jednak dobre tylko wtedy, kiedy faktycznie motywuje nas własna potrzeba (nie komentarze w sieci czy uszczypliwe uwagi przy rodzinnym stole), a w dążeniu do celu zachowujemy rozsądek i szacunek do samych siebie.

Kolejną gwiazdą, która bez wątpienia może pochwalić się ogromną wytrwałością i samozaparciem, jest Olaf Lubaszenko. Aktor przeszedł spektakularną metamorfozę. Schudł aż 80 kilogramów.

Nadwaga aktora była skutkiem różnych schorzeń i chorób, z którymi zmaga się przez lata. U Lubaszenki zdiagnozowano między innymi cukrzycę typu II, nadciśnienie oraz depresję. Kryzys psychiczny wpłynął znacznie także na życie osobiste aktora, który zamknął się w domu i unikał ludzi.

Depresja nie jest najlepszym motywatorem do zmian, dlatego Lubaszenko uznał, że dobrym rozwiązaniem będzie dla niego operacja zmniejszenia żołądka. Aktor jednak zrezygnował z pomysłu tuż przed zabiegiem. Zdecydował, że sam podejmie walkę.

Sytuacja Lubaszenki była dość poważna. Kiedy waga aktora pokazała 165 kilogramów, przyszedł czas na zmianę przyzwyczajeń. Zdradził, że w walce z otyłością pomogło mu wyeliminowanie z diety słodkich napojów - zrezygnował z ulubionej coli oraz słodzonych soków.

