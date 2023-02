Jakiś czas temu plotkowano o kryzysie w związku Sandry Kubickiej i Barona. Jak podawał jeden z informatorów, podobno para miała rozstać się już w grudniu 2022 roku. Modelka w rozmowie z Plotkiem opowiedziała jednak, że wciąż są razem. Na potwierdzenie wspólnie spędzili sylwestra. Związek pary ma się więc dobrze, a zakochani wymyślają kolejne rzeczy, aby się nie nudzić. Ostatnio postanowili ponaśmiewać się z bezdomnych. W tym celu przebrali się za "żuli" i wyszli na ulicę miasta. Temat bezdomnych jest ostatnio częsty u celebrytów. Nie tak dawno temu Maja Bohosiewicz nagrała osobę mieszkającą na ulicy i oceniła jego "stylizację".

