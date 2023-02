Tomek z "Rolnik szuka żony" cieszył się niesamowitym powodzeniem wśród kandydatek. Przystojny 24-latek uchodził za bardzo dobrą partię, nic więc dziwnego, że zaproszone na gospodarstwo dziewczyny walczyły o jego względy. Rolnik wybrał Zuzę, ale szybko zmienił zdanie, kiedy poznał jej bliskich. W finałowym odcinku okazało się, że bliżej mu jednak do Kasi...

"Rolnik szuka żony". To już koniec miłości Kasi i Tomka? Pewien sygnał bardzo zaniepokoił internautów

Tomek i Kasia chętnie mówili o łączącym ich uczuciu, a na Instagramie pojawiały się ich wspólne zdjęcia. Para gościła także w studiu "Pytania na śniadanie" i nie szczędziła sobie czułości. Czyżby jednak związek rolnika i jego kandydatki należał do przeszłości?

Wnikliwi internauci zauważyli, że z instagramowych kont pary zniknęły wspólne zdjęcia. Chociaż Kasia i Tomek wzajemnie obserwują swoje profile, to po dawnej zażyłości nie ma śladu. Na pytania zatroskanych fanów nie odpowiedział zarówno rolnik, jak i jego (była?) ukochana, jednak pozbycie się wspólnych fotografii dla niektórych jest jasnym sygnałem, że ta relacja należy do przeszłości. Co więcej, Kasia opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym widać, że świętuje walentynki w gronie koleżanek. Coś jest na rzeczy?

Kasia z 'Rolnik szuka żony' świętowała walentynki bez Tomka? fot. instagram.com/kasia.c__

Przypomnijmy, że droga do związku Kasi i Tomka była dosyć wyboista, a widzowie "Rolnik szuka żony" ostrzegali dziewczynę przed 24-latkiem. Zdaniem niektórych, bohater ósmej edycji upokorzył sympatyczną brunetkę w momencie wyboru Zuzy. Inni zauważali też, że Tomek ma tendencje do szybkich zmian decyzji i skakania z kwiatka na kwiatek.