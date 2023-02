Uczucie między 18-letnią Roksaną Węgiel, a 26-letnim Kevinem Mglejem kwitnie. Wokalistka zdradziła w ostatnim czasie, co planuje wręczyć ukochanemu z okazji walentynek. Przyznała, że choć dzień zakochanych przeżywa ze swoim chłopakiem codziennie, to ma w zanadrzu asa w rękawie, który z pewnością zaskoczy jej wybranka.

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Chłopak Roksi Węgiel razem z byłą narzeczoną świętują urodziny synka

Walentynki 2023. Roksana Węgiel zdradza, jaki prezent planuje dla ukochanego

Roksana Węgiel opowiedziała podczas wywiadu z "Co za tydzień!" o swoim stosunku wobec święta zakochanych. Zdradziła przy okazji, w jaki sposób spędzi walentynki z 26-letnim partnerem.

Raczej neutralny, jest bardzo miłe, ale nie przywiązuję do niego ogromnej wagi. Zresztą mając takiego chłopaka, walentynki ma się codziennie. (...) Większość wolnego czasu spędzamy razem więc i ten dzień nie mógł nam umknąć - tłumaczyła wokalistka.

Choć szczegółowe walentynkowe plany Węgiel chciałaby pozostawić "słodką tajemnicą", to zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy odnośnie do prezentu, który szykuje z tej okazji dla Kevina. Jak się okazuje, chce nagrać mu piosenkę. Gwiazda podzieliła się też przypuszczeniami, co do planów, jakie ma dla niej partner.

Nasze prezenty przybierają inną niż materialną formę. W tym roku planuję nagrać mu piosenkę, ale cii, bo może jeszcze nie pokazałam. A Kevin... znając jego zamiłowanie do poezji, to pewnie mi coś napisze - dodała Roksana.

Kim jest Kevin Mglej, osiem lat starszy chłopak Roksany Węgiel?

Związek Wegiel i Mgleja cieszy się ostatnio sporym zainteresowaniem mediów. Niemało dyskutuje się przede wszystkim o ośmiu latach różnicy, która dzieli zakochanych.