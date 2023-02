Po narodzinach dzieci rodzice stają przed niezwykle trudnym wyborem, jakim jest nadanie odpowiedniego imienia. Część z nich stawia na tradycyjne, polskie imiona, tak jak zrobiła to Małgorzata Rozenek nazywając syna Tadeusz, czy Sylwia Grzeszczak i córka Bogna. Inni z kolei wybierają te bardziej nietypowe i noszone przez zagraniczne gwiazdy - Marina Szczęsna mająca syna Liama i córka Anny Skury, Melody. Do tej drugiej grupy należy Natalia Siwiec, która postawiła na Mię. Co na to Rada Języka Polskiego?

Problematyczne imiona dzieci gwiazd. Etiennette i Alikia to dopiero początek

Rada Języka Polskiego ocenia imię córki Natalii Siwiec

Przed wizytą w Urzędzie warto zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi nazywania dzieci w Polsce. Rzadko się zdarza, że pracownicy odmawiają konkretnych imion, jednak w przypadku gdy jest ono wulgarne, obraźliwe lub nie wskazuje płci, to się zdarza. Wtedy może się powołać na artykuł 50. ustawy prawa o aktach stanu cywilnego. Żeby uniknąć takich sytuacji warto sięgnąć po pomoc Rady Języka Polskiego.

Natalia Siwiec nazwała córkę Mia. Jest to szwedzkie i duńskie zdrobnienie imienia Maria i zdaniem RJP może być problematyczne ze względu na kłopotliwą wymowę.

Imię Mia, choć wyraźnie wskazuje na płeć dziecka, nie jest obraźliwe ani równoznaczne z nazwą geograficzną czy pospolitą, to jest trudne do zaakceptowania jako imię należące do języka polskiego, ponieważ ma kłopotliwą wymowę. Zawiera bowiem połączenie miękkiego m (mi) oraz a, które w polszczyźnie wymawia się jako dwa dźwięki – tak jak np. w słowach chemia, anemia - czytamy na stronie Rady Języka Polskiego.

"Mia" jest nietypowym imieniem i może spowodować kłopoty, jednak Rada Języka Polskiego nie widzi większych przeciwwskazań w jego nadawaniu.

Rada Języka Polskiego - jako instytucja opiniodawczo-doradcza w zakresie używania języka polskiego - nie wydaje zezwoleń na używanie jakichkolwiek form językowych, zakazów czy nakazów. Naszym zadaniem jest jedynie wyrażanie opinii m.in. o nietypowych imionach. Imię Mia niewątpliwie takie jest. Może ono przysporzyć kłopotów swej nosicielce, jednak jeśli są Państwo przekonani, że nosząc to imię, córka silniej wpisze się w tradycję rodzinną, to uważam, że nie ma powodu, by urząd stanu cywilnego odmówił jego rejestracji.

