Księżniczka Eugenia to wnuczka królowej Elżbiety II, która ponad cztery lata temu wyszła za mąż za Jacka Brooksbanka. Owocem miłości tej pary jest syn August. Baczni obserwatorzy rodziny królewskiej twierdzą, że chłopiec wygląda z twarzy podobnie do córki księcia Harry'ego. Czy to prawda?

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska oddała hołd królowej Elżbiecie? Nagle zaczęła mówić o dziecku Ibisza

Sebastian Fabijański ma nową dziewczynę. Jego serce skradła 19-latka

Księżniczka Eugenia ma syna podobnego do córki księcia Harry'ego. Spójrzcie na ich twarze

Cztery dni temu świętowano urodziny małego Augusta. Chłopiec ma już dwa lata, a ten moment postanowiła uwiecznić na Instagramie jego mama.

Wszystkiego najlepszego z okazji drugich urodzin dla naszego chłopca Augie... Jesteś naszą największą radością na świecie. Tańcz i uśmiechaj się mój aniele.

Widać, że August wspaniale się rozwija. Fani nie kryją zachwytu. Wśród komentarzy nie brakuje komplementów. Niektórzy skupili się natomiast na innym szczególe - zauważyli, że chłopiec jest podobny do Lilibet, córki księcia Harry'ego:

Ta sama twarz jak księżniczka Lilibet.

O mój Boże, przypomina Lilibet.

On jest Windsorem, wygląda jak Harry i Lilibet.

Jego kuzynka Lilibet wygląda jak on!

Meghan Markle, książę Harry, Lilibet Agencja Gazeta, instagram.com/@royaladdicted_new

Wiemy, że wkrótce August będzie miał rodzeństwo. Na początku stycznia tego roku świat obiegła radosna nowina z Pałacu Buckingham:

Księżniczka Eugenie i pan Jack Brooksbank z przyjemnością ogłaszają, że tego lata spodziewają się drugiego dziecka. Rodzina jest zachwycona, a August nie może się doczekać roli starszego brata.

Księżniczka Eugenia nie kryje swojej ekscytacji tym stanem na Instagramie.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy ogłosić, że tego lata nasza rodzina się powiększy.

Jak myślicie - rodzina królewska powita tym razem dziewczynkę czy ponownie chłopca?

Wieniawa o sesjach w bieliźnie. "Jestem z tego bardzo dumna" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Zobacz też: Księżniczka Eugenia jest w drugiej ciąży! Pałac wydał oświadczenie. "Rodzina jest zachwycona"