Królowa małżonka Camilla ma bardzo napięty grafik. 13 lutego w mediach pojawiły się jednak informacje o odwołanych wizytach. 14 lutego królowa małżonka miała odwiedzić szkołę baletową w Birmingham, aby uczcić jej stulecie, a później bibliotekę w Telford, aby podziękować pracownikom i przedstawicielom grup wolontariuszy za ich wkład w życie społeczności. Pałac Buckingham podał oficjalny komunikat, jakoby królowa przechodziła "sezonową chorobę". Jak się okazuje, u żony króla Karola III został potwierdzony wynik testu na obecność COVID-19.

Królowa małżonka Camilla ma COVID-19. To już drugi raz w ciągu dwóch lat

Niemal dokładnie rok temu, 14 lutego 2022 roku królowa małżonka i król Karol III zachorowali na COVID-19. Wtedy żona Karola III musiała odwołać wizytę na Cheltenham Festival, gdzie miała wręczyć nagrodę zwycięzcom charytatywnego wyścigu wioślarzy. Teraz wieści z Pałacu Buckingham donoszą, że królowa małżonka Camilla znowu pozytywnie przeszła test na obecność wirusa. Żona króla jest w pełni zaszczepiona i mówi się, że jest w "dobrym nastroju" i odpoczywa.

Rzecznik prasowy Pałacu Buckingham dodał także, że królowa małżonka Camilla ma ogromną nadzieję, że za kilka dni będzie mogła powrócić do obowiązków, ponieważ ma w planach kilka spotkań. Chciałaby już w środę wrócić do pracy. 15 lutego ma być wtedy gospodynią przyjęcia w Clarence House z okazji drugiej rocznicy powstania jej klubu książki Reading Room. Natomiast 16 lutego ma dołączyć do króla Karola III w podróży do Milton Keynes, aby uczcić nowy status miasta.

