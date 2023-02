Temat operacji plastycznych powraca do Julii Wieniawy jak bumerang. Co jakiś czas w sieci pojawiają się komentarze, w których internauci zarzucają jej, że poprawiała urodę. Jak jest naprawdę?

Julia Wieniawa szczerze o medycynie estetycznej: Nie mam żadnego problemu

Julia Wieniawa chętnie pokazuje się fanom w zupełnie naturalnej wersji. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć, na których pozuje bez makijażu. Aktorka przyznała, że czuje się świetnie we własnej skórze i do tej pory nie miała żadnej operacji plastycznej. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości może się to zmienić.

Nie planuję, ale też nie chcę mówić "nigdy nie zrobię" bo za parę lat coś zrobię i co wtedy?

Wieniawa dodała również, że rozumie osoby, które decydują się na operacje plastyczne.

Nie mam też żadnego problemu, z tym że dziewczyny coś sobie poprawiają. Może mają jakiś kompleks. Wszystko jest dla ludzi byle nie przesadzać.

Temat kompleksów nie jest jej zresztą obcy.

Przez wiele lat miałam ogromne kompleksy na punkcie swojego nosa. Przeczytałam na jakimś portalu, że jest krzywy (...). Myślałam wtedy: "kurczę powinnam go zrobić".

Mimo wszystko nie zdecydowała się na operację plastyczną, z czego dziś jest bardzo dumna. Na koniec rozmowy z naszą reporterką Wieniawa zaapelowała do kobiet, które krytycznie patrzą na swój wygląd:

Dziewczyny pokochajcie siebie takimi, jakimi jesteście, bo wszystkie jesteśmy piękne. Nawet jak coś wydaje się naszym mankamentem, to zróbmy z tego atut.

Całą rozmowę możecie posłuchać w zamieszczonym u góry strony wideo.

