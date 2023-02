"Cudowne lata" do dziś są uznawane za kultowe. Oglądały je całe pokolenia. Gwendolyn Cooper, zwaną Winnie, kojarzy każdy, kto widział choć jeden odcinek tego serialu. Aktorka, która się w nią wcielała, Danica McKellar, nie zrobiła zawrotnej kariery w show-biznesie. Bardzo trudno było jej pozbyć się łatki Winnie. Nadal jednak co jakiś czas grywa w filmach. Znalazła także wiele innych pasji.

Serial "Cudowne lata". Serialowy Kevin jest fanem Adele, a "Winnie" matematyczką

"Cudowne lata", kilka mniejszych ról i matematyka

Serial "Cudowne lata", którego fabuła toczyła się wokół amerykańskiej rodziny w latach 60. i 70., oglądali naprawdę wszyscy obecni czterdziestolatkowie i trzydziestolatkowie. Ba, ich rodzice również zasiadali przed telewizorami. Wydawałoby się, że odtwórców głównych ról czeka spektakularna kariera.

Tak się jednak nie stało w przypadku Danici McKeller. Aktorka wystąpiła w kilku mniejszych produkcjach. Przede wszystkim jednak się uczyła. Skończyła matematykę na Uniwersytecie Kalifornijskim, a jeszcze jako studentka została współautorką pierwszej pracy naukowej.

Serialowa Winnie jest autorką kilku książek o matematyce dla młodzieży. Skupia się na promowaniu przedmiotu i zachęcaniu najmłodszych do nauki. Co więcej, dzieci chętnie czytały jej pozycję! Książka "Math Doesn't Suck: How to Survive Middle School Math without Losing Your Mind or Breaking a Nail" ("Matematyka nie jest do bani: Jak przetrwać gimnazjum, żeby nie oszaleć i nie złamać paznokcia") znalazła się na liście bestsellerów według "New York Timesa". Aktorka otrzymała nawet nagrodę za tę publikację.

Winnie z "Cudownych lat" dorosła

Choć matematyka jest ważna w życiu McKeller, nie zrezygnowała ona z aktorstwa. Pojawiała się także w programach telewizyjnych – na przykład w "Tańcu z Gwiazdami". Od 2015 roku związała się ze Hallmark i gra w filmach telewizyjnych produkowanych przez stację.

Prywatnie Danica była żoną wieloletniego narzeczonego, kompozytora Michaela Vertę. Para doczekała się synka. Związek nie przetrwał i para się rozwiodła. Od 2014 roku aktorka jest żoną prawnika Scotta Sveslosky'ego. McKeller chętnie udziela się też w mediach społecznościowych. Często opowiada o tym, jak ważna jest dla niej religia.

Nie jestem tutaj, aby głosić kazania, ale mam w sercu tyle miłości, że po prostu musiałem się z tym podzielić, mówi aktorka.

Tylko ludzie, którzy są odzwierciedleniem rzeczywistej miłości Boga do nas. I mogę wam powiedzieć, że ja doświadczam relacji z Bogiem i Jezusem, jakiej nigdy wcześniej nie miałam, i to jest cudowne, wyznała w jednym z postów aktorka.

Fani wciąż dostrzegą w niej Winnie z "Cudownych lat". Zdjęcia aktorki znajdziecie w galerii na górze strony. Niewiele się zmieniła, prawda?