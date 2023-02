Piotr Machalica pochodził z rodziny aktorskiej. Jego ojcem był Henryk Machalica. Miał dwóch starszych braci bliźniaków: Krzysztofa, instruktora sportowego Zastalu Zielona Góra i Aleksandra, aktora Poznańskiego Teatru Nowego, oraz dwie przyrodnie siostry. Sam miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa z Małgorzatą Machalicą: Sonię i Franciszka. Co dziś robią? Nie poszli w ślady ojca, a o ich życiu nie wiadomo za wiele. Piotr Machalica zawsze pilnował prywatności rodziny.

Dzieci Piotra Machalicy. Czym zajmują się Sonia i Franciszek?

Piotr Machalica poślubił w 1985 roku Małgorzatę Machalicę. Gdy wszyscy myśleli, że małżeństwo aktora jest idealne, para przechodziła poważny kryzys. Ostatecznie związek zakończył się w 2005 roku bolesnym rozwodem. Para doczekała się dwójki dzieci. Dziś Sonia ma 38 lat, a Franciszek 42.

Aktor od początku bardzo chronił prywatności rodziny, dlatego dzieci nie uczestniczyły w jego życiu zawodowym. Od czasu do czasu wypowiadał się na ich temat, mówiąc, że stworzyli szczęśliwe rodziny i są bardzo ambitni. Podkreślał także, że sami pracują na swoje nazwisko.

Dzieciaki żyją swoim życiem, dzielnie walczą, pracują, mają swoje dzieci. Myślę sobie, że gdybym był bardziej konsekwentny, bardziej upierał się przy pewnych rzeczach, to może oszczędziłyby sobie kilku trudnych sytuacji w życiu? Nie wiem. Już tego nie odkręcę. Moje dzieci są dobre i porządne. Jako ojciec po prostu pragnąłbym, żeby czasami miały w życiu łatwiej - powiedział aktor w wywiadzie dla Vivy.

Sonia Machalica już w 2004 roku zdecydowała się wylecieć do Stanów Zjednoczonych na studia, gdzie przebywa do dziś. Za oceanem osiedliła się w Nowym Jorku, gdzie studiowała projektowanie wnętrz. Obecnie zajmuje się baletem i nic nie wskazuje na to, by wróciła do Polski. Instagrama przestała prowadzić w 2014 roku. Jej starszy brat Franciszek uczył się w kierunku informatycznym i w tej dziedzinie pracuje. Jest grafikiem i autorem efektów specjalnych. Po jego Instagramie widać, że interesuje się sztukami walki. Ostatni post jest jednak z 2021 roku.

