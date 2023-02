Iga Świątek mimo młodego wieku, w tenisie osiągnęła już niesamowicie dużo. Jednak zdecydowanie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W 2020 roku została pierwszą polską zwyciężczynią turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej, a dwa lata później, również jako pierwsza polska tenisistka, znalazła się na szczycie rankingu WTA. 2023 rok sportsmenka zaczęła od turnieju Australian Open. Po świetnej passie niestety odpadła w czwarte rundzie. 13 lutego rozpoczął się Qatar Total Open 2023. To profesjonalny turniej tenisowy kobiet rozgrywany na twardych kortach zewnętrznych. Będzie to 21. edycja imprezy jako turniej WTA 500 w ramach WTA Tour 2023. Tenisistka zachwyciła w eleganckiej kreacji na otwarciu.

Iga Świątek w czarnej kreacji. Ciekawy dekolt

12 lutego Iga Świątek pojawiła się na inauguracji turnieju Qatar TotalEnergies Open. Tenisistkę możemy zazwyczaj podziwiać w sportowych strojach i czapce z daszkiem na korcie. Są jednak takie okazje, dla których polska mistrzyni tenisa musi się wystroić. Stawia wtedy na eleganckie garnitury lub suknie wieczorowe. To jednak rzadkość. Dlatego każda taka kreacja nie przechodzi bez echa. Tym razem liderka rankingu WTA pojawiła się w czarnej kreacji z długimi rękawami. Suknia pięknie przylegała do sylwetki. To, co zwracało uwagę to ciekawy dekolt z rozcięciami. Włosy Świątek były rozpuszczone i proste. Gwiazda tenisa zrezygnowała z makijażu oraz biżuterii. Na nadgarstku ma jedynie zegarek. Zdjęcie zobaczycie niżej po przesunięciu w prawo.

Iga Świątek będzie największą gwiazdą turnieju WTA 500 w Dosze, który potrwa od 13 do 18 lutego. Obrończyni tytułu czeka jednak nie lada wyzwanie. Już wiadomo, że w pierwszej rundzie liderka rankingu WTA dostała wolny los. Natomiast w drugiej jej rywalką jest dobrze znana z poprzedniego Australian Open Amerykanka Danielle Collins.

