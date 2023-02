Karolina Gilon popularność zyskała dzięki występowi w "Top Model". Chociaż nie wygrała programu, to producenci szybko zauważyli, że modelka w telewizji czuje się doskonale. Twórcy polskiej wersji "Love Island" postanowili zaangażować ją do roli prowadzącej show. Od tego momentu Gilon należy do topowych gwiazd rodzimego show-biznesu.

Karolina Gilon chętnie dzieli się swoim życiem z użytkownikami Instagrama. Za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy towarzyszyć modelce w trakcie egzotycznych podróży, czy podglądać kulisy "Love Island". Gilon jak ognia unika natomiast epatowania życiem uczuciowym w sieci. Dotąd wielu zastanawiało się, czy piękna blondynka jest jeszcze wolna. Wszystko zmieniło się za sprawą publikacji pewnego zdjęcia.

Prowadząca "Love Island" pokazała, że niedzielny wieczór spędza w towarzystwie wytatuowanego bruneta. Mężczyzna nie szczędził Gilon czułości, ta z kolei wyglądała na odurzoną miłością. Szybko okazało się, że tajemniczy Kamil jest pasjonatem boksu i stałym bywalcem siłowni. Ponadto nowy ukochany Karoliny uwielbia podróże w odległe rejony świata.

Na temat życia uczuciowego Karoliny Gilon wiadomo naprawdę niewiele. Do 2019 roku modelka była związana z bokserem Michałem Olesiem. Potem sporo plotkowano o jej rzekomym romansie z uczestnikiem szóstej edycji programu "Love Island". Wygląda jednak na to, że 34-latka w końcu odnalazła miłość, którą chce pokazać całemu światu.

Karolinie i Kamilowi życzymy dużo szczęścia!