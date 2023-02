Jak mieszka Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy polski jasnowidz? Ceni domowy nieład i eklektyczne połączenia. Jak sam wyznał, jest wiercipiętą i do tej pory co siedem lat zmieniał miejsce zamieszkania, ale to aktualne szczerze pokochał.

15 fot. screen YouTube @JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Otwórz galerię Na Gazeta.pl