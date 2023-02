Mają pomysł jak uhonorować Annę Przybylską. Mama aktorki: Jestem temu przeciwna

Anna Przybylska zmarła w 2014 roku. Chociaż od śmierci aktorki minie wkrótce dziesięć lat, jej fani nadal opłakują idolkę, a biografia oraz film dokumentalny "Ania" o artystce cieszą się dużą popularnością.

REKLAMA

Pomnik Anny Przybylskiej stanie w Gdyni? Mama aktorki jest przeciwna

Aktorkę często wspomina także jej rodzina, a nawet włodarze miast. Jak donosi Super Express, wśród gdyńskich urzędników pojawił się pomysł postawienia w mieście pomnika Przybylskiej. Inicjatywa spotkała się ze stanowczą reakcją mamy Ani.

Konflikt między Jarosławem Bieniukiem i mamą Anny Przybylskiej? "Coś wam się pomyliło"

Zobacz wideo Oliwia skopiowała kreację mamy

Krystyna Przybylska twierdzi, że ten sposób okazania jej córce szacunku nie jest trafiony. Wyjaśnia w rozmowie z gazetą, że aktorka nie ucieszyłaby się z takiego wyróżnienia.

Jestem temu przeciwna. Dobrze znałam moją córkę i wiem, że nie chciałaby tego. Była skromną, utalentowaną dziewczyną, ale nie na pomniki. Pamięć o niej trwa w inny sposób i to jest piękne. Pomnikiem dla mojej Ani jest ten piękny film, który spodobał się widzom, na własne oczy widziałam tłumy ludzi w kinach i razem z reżyserem byłam w różnych miastach na premierze. To było bardzo wzruszające – wyjaśnia Krystyna Przybylska.

Co więcej, aktorka została już uhonorowana we wspomnianym mieście. We wrześniu 2022 roku odsłonięto mural na ścianie budynku IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, przy ulicy Orłowskiej 57, do którego uczęszczała Przybylska. Na budynku widać szczęśliwą aktorkę przytulającą dzieci. Z kolei w Gdańsku portret Przybylskiej możemy podziwiać, spacerując po Wrzeszczu.

Smutne wyznanie mamy Anny Przybylskiej. Dotyka ją hejt: Nie ma chwili spokoju