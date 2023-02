Rihanna na tegorocznym Super Bowl olśniła w niezwykle wyrazistej stylizacji. Podczas przerwy na finale ligi futbolu amerykańskiego zaprezentowała się w szerokim płaszczu, który zestawiła z luźnym kombinezonem. Całość zachowała w bardzo intensywnym odcieniu czerwieni i przy okazji odsłoniła ciążowe krągłości. Tak jej look ocenia stylistka Karolina Domaradzka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz o byciu młodą mamą. "Jestem spełniona"

Problematyczne imiona dzieci gwiazd. Etiennette i Alikia to dopiero początek

Karolina Domaradzka oceniła stylizację Rihanny na Super Bowl

Ekspertka uwielbia podejście Rihanny do mody. Na każdym etapie życia jest w stanie dopasować stylizacje, które doskonale pasują do jej osoby i w ciąży nie musi rezygnować z ulubionych looków. Udowodniła to z resztą niejednokrotnie.

Sposób, w jaki Rihanna podchodzi do mody, to jest wyższy etap samoświadomości. Styl osobisty piosenkarki charakteryzuje się pełną wolnością, niezależnie od jej stanu - mam na myśli ciąże, która kompletnie nie przeszkadza jej w dokonywaniu modowych wyborów i noszeniu ulubionych części garderoby. Rihanna już w przeszłości udowodniła, że w oczekiwaniu na dziecko nie trzeba rezygnować z siebie, ze swojej kobiecości, ani z mody - mówiła Karolina Domaradzka w rozmowie z Plotkiem.

Zdaniem Karoliny Domaradzkiej stylizacja Rihanny nie była przypadkowa. W wielu kulturach czerwony jest symbolem płodności i witalności. Nie dało się przejść obok niej obojętnie.

Tym razem było podobnie. Z okazji występu podczas Super Bowl 2023 piosenkarka wybrała czerwony total look. Czerwień wiąże się we wielu kulturach z witalnością i płodnością. No i nie oszukujmy się, trudno ten kolor przeoczyć. Zwłaszcza jeżeli na stylizację składają się bardzo duży płaszcz (Alaïa) i luźny kombinezon z wyeksponowanym brzuchem oraz "zbroją" na piersiach (Loewe).

Rihanna, komponując kolejne stylizacje, nie zapomina, że ma być jej przede wszystkim wygodnie. Jej look był luźny, a dodatkowo dopełniła go wysokimi trampkami. Mogłaby być guru, jeśli chodzi o modne stylizacje w ciąży.

Rihanna wiedziała, jak skupić na sobie uwagę, jednocześnie czując się na scenie komfortowo i wygodnie, co z pewnością w jej stanie było bardzo ważne. Wystarczy spojrzeć na obuwie (sportowe wysokie trampki od MM6 Maison Margiela x Salomon), które wykończyło look i pozwoliło Rihannie na sprawne poruszanie się po scenie. Jeżeli tak miałaby wyglądać moda ciążowa, to jestem jak najbardziej na "tak".

Super Bowl Football Fot. Charlie Riedel / AP Photo

Więcej zdjęć Rihanny z Super Bowl znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Doda o występie Rihanny na Super Bowl. Mówi o playbacku [PLOTEK EXCLUSIVE]