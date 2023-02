12 lutego na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie odbył się finał NFL. Gwiazdą Super Bowl 2023 bezapelacyjnie została Rihanna. Wokalistka po raz pierwszy od pięciu lat pojawiła się na scenie i zachwyciła 14-minutowym występem. Jak się okazało, Rihanna dała nie tylko niezapomniane emocje podczas występu, ale podzieliła się też wesołą nowiną. Wokalistka oczekuje drugiego dziecka. Uwagę mediów podczas wydarzenia zwróciła też Kaycee Marchetti, która została okrzyknięta najseksowniejszą WAG.

Rihanna jest w ciąży! Niespodziankę ujawniła podczas Super Bowl

Kaycee Marchetti nową gwiazdą Super Bowl. To partnerka zawodnika drużyny Philadelphia Eagles

Kaycee Marchetti jest od 2019 roku partnerką 32-letniego zawodnika drużyny Philadelphia Eagles, Fletchera Coxa. Kobieta została okrzyknięta najseksowniejszą WAG sezonu przez portal SportsLens. Jej konto na Instagramie śledzi zaledwie 16 tys. obserwujących, ale te liczby mogą się szybko zmienić. Od jakiegoś czasu kobieta próbuje się wybić w sieci i dołączyć do zaszczytnego grona influencerek. Wygląda na to, że wkrótce to Instagram może zostać jej źródłem zarobu. Duże zasięgi z pewnością przyciągną intratne propozycje reklamowe. Na wyróżnienie Kaycee Marchetti zareagowała z radością, ale nie zapomniała też o pozostałych WAG.

To wyróżnienie to wielki zaszczyt, ale i tak największym zaszczytem jest być w otoczeniu tak pięknych kobiet na boisku i poza nim - skomentowała, dziękując pozostałym partnerkom zawodników Philadelphia Eagles.

Fletcher Cox ma już za sobą jedno mistrzostwo. Z drużyną Philadelphia Eagles tytuł zdobył w 2018 roku. Wygląda na to, że para nie będzie miała czego świętować. Mimo że Marchetti cały czas dopingowała z trybun podczas Super Bowl 2023, drużyna Coxa została pokonana przez Kansas City Chiefs 38:35.

