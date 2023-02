Angela White to aktorka i reżyserka filmów dla dorosłych pochodzenia australijskiego. Podczas kręcenia jednej ze scen w nowej produkcji miała niebezpieczny wypadek. Na planie był wówczas obecny znany aktor pracujący dla Brazzers, Keiran Lee.

Wypadek na planie filmu porno. Gwiazda otarła się o śmierć

Podczas kręcenia filmu porno z udziałem doświadczonych aktorów nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tragedii. Wspomniany Keiran Lee nieumyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu koleżanki z planu. Angela White po skończonej pracy udała się do swojego domu. Towarzyszyły jej silne bóle brzucha, które nie ustawały. Aktorka postanowiła udać się do specjalisty. Na miejscu wyszło na jaw, że gwiazda porno ma pęknięty wyrostek robaczkowy. Lekarz stwierdził, że takie pęknięcie mogło poskutkować zgonem. Zdaniem Keirana Lee, przyczyną takiego stanu aktorki mogła być pozycja, w której razem odgrywali swoje role. Dziś White czuje się dobrze, co widać po jej Instagramie. Działanie w kontrowersyjnej dla niektórych branży tłumaczy następująco:

Moja praca była podróżą do odkrywania siebie: porno dało mi rozwój jako osoby, bycie nieustraszonym, kreatywnym i rozpoznanie własnej siły. Kiedy moja praca ma również pozytywny wpływ na życie drugiego człowieka, nie ma większego poczucia spełnienia. Dziękuję każdej jednej osobie, która dołączyła do mnie w tej podróży. Dziękuję każdemu reżyserowi, wykonawcy, członkowi załogi, makijażystce, asystentowi produkcji, scenarzyście, redaktorowi, agentowi, recenzentowi. Nic z tego nie byłoby możliwe bez was wszystkich.

Aktorkę śledzi ponad dziewięć milionów osób na Instagramie.

