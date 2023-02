Jesienią ubiegłego roku media rozpisywały się o metamorfozie Doroty Szelągowskiej. Gospodyni programów o tematyce wnętrzarskiej przyznała, że udało jej się zgubić dziesięć kilogramów, co zawdzięcza nie tylko pilnowaniu kalorii, ale przede wszystkim bardzo intensywnym i regularnym ćwiczeniom. Na początku 2023 roku Szelągowska przyznała, że na pewien czas odpuściła treningi, co poskutkowało częściowym powrotem zgubionych kilogramów.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska mówi, jak schudła

Mieszkanie Wieniawy ocieka luksusem. W łazience złoto, na tarasie egzotyka

Dorota Szelągowska wróciła do ćwiczeń z trenerem. Nie wyglądają na proste

Projektantka wnętrz wyjawiła na Instagramie, że z aktywności fizycznej zrezygnowała na trzy miesiące, przez co przybrała pięć kilo. Dorota Szelągowska skontaktowała się więc z trenerem i wróciła do ciężkiej pracy. Na InstaStories zaprezentowała użycie "żywej suwnicy", za którą posłużył jej sam trener. To ćwiczenie najintensywniej wzmacnia mięśnie czworogłowe uda.

Pod tym tłuszczem na brzuchu są mięśnie. Przysięgam! Trzy miesiące olania treningów i pięć kilogramów na plusie. PS Wyzywanie trenera pomaga - podpisała filmik.

Dorota Szelągowska instagram.com/@dotindotin

Anna Dereszowska na Mazurach uwiła oazę spokoju. Dominuje drewno i stonowane barwy

Dorota Szelągowska zdecydowanie nie należy do osób, które oszczędzają się na treningach. Latem ubiegłego roku w rozmowie z Plotkiem przyznała, że ćwiczy... aż siedem razy w tygodniu! Trzy razy pod okiem trenera, a pozostałą aktywność fizyczną organizowała sobie samodzielnie.

To przynosi efekty i jest fajnie i uzależniłabym się chyba - mówiła Plotkowi.

Projektantka wnętrz dodała, że do aktywności fizycznej nie skłoniła ją chęć zmiany wyglądu, a zadbania o siebie. Podkreśliła także, że w pełni akceptuje się taką, jaka jest, jednak nie oznacza to, że zamierza cały czas siedzieć na kanapie.

Szelągowska w rozmowie z Party opowiadała także, że często odzywają się do niej inne kobiety i proszą o rady, jak schudnąć. Zaznaczyła jednak, że nie jest ekspertką w tym zakresie i zawsze sugeruje, aby w tej kwestii kontaktować się ze specjalistą.