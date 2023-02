Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Widzom dali się poznać jako zgrana para prowadzących "Pytanie na śniadanie" w TVP. Prezenterzy po skończonej pracy postanowili udać się na parking, aby pojechać do domu. Kiedy wychodzili ze studia na Woronicza, przyłapali ich fotoreporterzy. Cichopek i Kurzajewski pozdrowili ich ciepłymi uśmiechami, ale nie to zwróciło naszą uwagę. To ich stylizacje sprawiły, że na chwilę wstrzymaliśmy oddech. Wyglądali, jakby urwali się z pokazu mody Isabel Marant.

REKLAMA

Polecamy: Sukienki w tym kolorze od lat nie wychodzą z mody! W znanych sieciówkach szałowe modele teraz na wyprzedaży

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek dementuje plotki o Photoshopie. "Moje ciało wiele zniosło"

Katarzyna Cichopek w stylowych kozakach. Wybrała model iście festiwalowy

Katarzyna Cichopek w kwestiach mody jest dość zachowawcza. Nie zawsze wychodzi na tym dobrze, ale tym razem się udało. Prezenterka telewizyjna została przyłapana pod studiem "Pytania na śniadanie" w świetnej, modowej stylizacji. Miała na sobie krótki płaszcz w szlafrokowym stylu, do którego dopasowała czarny pasek w stylu lat 80. To jednak dodatki zagrały tutaj pierwsze skrzypce. Przede wszystkim kozaki w stylu tych od Isabel Marant - zamszowe, ciężkie z dżetami, nadały całości ciekawego boho stylu.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski AFEOS

Maciej Kurzajewski zaufał klasyce, w najlepszym, męskim wydaniu. Jasnobrązowy kożuch w połączeniu z czarnym, wełnianym golfem oraz lekko wytartymi spodniami typu rurki świetnie się sprawdziły. Do tego sztyblety, weekendowa torba i nie trzeba nic więcej. Prezenterzy wybrali stylizacje, którymi warto się inspirować. A wam jak się podobają ich modowe zestawy?