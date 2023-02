Kiernan Forbes oraz jego menadżer - Tebello Motsoane zginęli pod klubem nocnym na Florida Road w mieście Durban w RPA. Do śmierci doszło w wyniku strzelaniny. Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło na rapera i menadżera, którzy zmierzali do samochodu. Uciekli z miejsca zbrodni. Policja bada sprawę. Dotąd nie jest znany motyw zabójstwa dwóch mężczyzn.

REKLAMA

Polecamy: Nie żyje aktor znany z amerykańskich telenoweli. 34-latek odszedł w tajemniczych okolicznościach

Zobacz wideo Syn Karoliny Malinowskiej napisał wypracowanie o raperze Macie. Jak na to zareagowała?

Nauczycielka mówi o dzieciństwie Murańskiego. Wspomniała też o jego rodzicach

Kiernan Forbes i jego menadżer nie żyją. Motyw zbrodni wciąż jest badany

Jak donosi BBC, rzecznik miejscowej policji pułkownik Robert Netshiunda stwierdził, że do postrzelenia mężczyzn doszło, kiedy zmierzali do samochodu. Uzbrojeni przestępcy mieli oddać strzały z bliskiej odległości. Po dokonaniu zabójstwa sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Wciąż przyczyny dokonania morderstwa są badane przez śledczych. Rodzina rapera wydała oświadczenie, w którym podzielili się z fanami smutną informacją na temat śmierci Kiernana Forbes'a.

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszego ukochanego syna i potwierdzamy jego przedwczesną i tragiczną śmierć w piątkowy wieczór. Czekamy na dalsze informacje od policji - podkreśliła rodzina AKA.

Oprócz tego opowiedzieli w przejmujących słowach, kim dla nich był znany wszystkim południowoafrykański raper Kiernan 'AKA' Forbes.

Dla nas Kiernan Jarryd Forbes był synem, bratem, wnukiem, siostrzeńcem, kuzynem i przyjacielem, a przede wszystkim ojcem swojej ukochanej córki Kairo - podkreślili.

Warto podkreślić, że to nie pierwsza taka sytuacja w RPA. W tym zakątku świata bardzo często dochodzi do zabójstw. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ostrożność w przypadku podróży do tego rejonu świata, ponieważ jest tam odnotowany wysoki wskaźnik zabójstw, gwałtów i rabunków.