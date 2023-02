Dawid Kubacki już w młodym wieku zdążył zyskać miano jednego z najbardziej uznanych polskich skoczków narciarskich. Sportowiec nie tylko zachwyca świetną kondycją i stylem na stoku, ale także w życiu prywatnym. Sprawdziliśmy, jak urządził swój dom na Podhalu. Czerpał z górskiej tradycji, ale to dopiero połączenie z nowoczesnością dało zaskakujący efekt.

Dom Dawida Kubackiego to klasyka z twistem. Widać, że ma świetny gust

Jeżeli chodzi o salon, to sportowiec urządził go w przytulnym, prostym stylu. Rządzą zdecydowanie szarości i kolory ziemi, które sprawiają, że serce domu jest prawdziwą oazą spokoju. To na tej kanapie skoczek narciarski najczęściej bawi się z dziećmi i spędza czas, oglądając w telewizji dobry film.

Oczywiście nie mogło także w domu zabraknąć elementów wystroju przeznaczonych dla dzieci. Dawid Kubacki, jeśli tylko ma wolną chwilę, to stara się jak najczęściej rozmawiać z Zuzanną. Dziewczynka często pojawia się w mediach społecznościowych rodziców. Niedawno jednak została starszą siostrą - skoczek i jego żona Marta powitali na świecie Maję.

Każdy ma jakie słabości, nawet sportowiec. Kiedy nie musi się trzymać zdrowej diety, pozwala sobie na drobne ustępstwa. Na zdjęciu widzimy go z pizzą, którą konsumuje w salonie. Mimo że postawił na drewniane schody w iście górskim stylu, to dodatki świadczą o jego miłości do nowoczesności. Sportowiec lubi łączyć tradycję z minimalizmem.

Za to w zupełności nowoczesna jest jego kuchnia. Utrzymana w klasycznych barwach prezentuje się naprawdę stylowo, a przede wszystkim jest funkcjonalna. To właśnie ten aspekt jest dla sportowca najważniejszy przy wyborze wnętrz.

Przytulności w domu dodaje niewątpliwie kamienny piec, który nawiązuje do stylu vintage.

W domu przeważają jasne, beżowe ściany, które optycznie powiększają wnętrze. To zdecydowanie świetny wybór, jeśli chcemy stworzyć gniazdko w harmonijnym, minimalistycznym stylu.

