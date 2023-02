Rok 2022 zdecydowanie należał do Harry'ego Stylesa. Artysta wypuścił świetnie sprzedający się album "Harry's House", a jego singiel "As it was" podbijał wszystkie listy przebojów. Piosenkarz został uhonorowany czterema nagrodami podczas tegorocznej gali Brit Awards.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie martw się, kochanie" - o tym filmie jest głośno, ale nie z tych powodów, co powinno

Harry Styles triumfuje na gali Brit Awards. Jego przemówienie zostało nagrodzone gromkimi brawami

Podczas odbierania statuetki Harry wygłosił przemówienie, które porwało publiczność. Artysta podziękował wspierającej go rodzinie, a przede wszystkim mamie, która zgłosiła go do programu "X Factor". Nie zabrakło również pozdrowień dla członków grupy One Direction, w której Styles zaczynał karierę.

Chcę podziękować mojej mamie za zgłoszenie mnie do "The X Factor" w tajemnicy przede mną, dosłownie nie byłoby mnie tutaj bez ciebie. (...) Chcę podziękować Niallowi [Horanowi], Louisowi [Tomlinsonowi], Liamowi [Payne'owi] i Zaynowi [Malikowi], ponieważ bez was też by mnie tu nie było, bardzo wam dziękuję.

Styles nie zapomniał również o koleżankach z branży, które w tym roku nie były nominowane do neutralnej płciowo kategorii Artysta Roku. Piosenkarz symbolicznie przekazał kobietom swoją statuetkę. Jego zachowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Jestem bardzo świadomy mojego przywileju tutaj wieczorem, więc ta nagroda jest dla Riny [Sawayama], Charli [XCX], Florence [+ The Machine], Mabel i Becky [Hill].

W trakcie gali Harry Styles został nagrodzony w jeszcze trzech kategoriach. Artysta odebrał nagrody za Piosenkę Roku, Najlepszy Pop/R&B Act oraz Album Roku.