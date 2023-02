Co Katarzyna Cichopek przegląda na TikToku? Zamierza publikować więcej treści 

Katarzyna Cichopek nie narzeka na nudę. Niedawno wróciła z krótkiego urlopu z Maciejem Kurzajewskim w Jordanii, a po powrocie rzuciła się w wir obowiązków. Z życiowym partnerem prowadzi "Pytanie na śniadanie" i jest jurorką w programie "You Can Dance. Nowa Generacja". Oprócz tego ma własny biznes i od 23 lat gra jedną z głównych ról w serialu TVP2 "M jak miłość". W rozmowie z reporterką Plotka zdradziła, co sama najchętniej przegląda na TikToku. Wiadomo również, co myśli o popularnych wyzwaniach tanecznych.

