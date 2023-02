Klaudia Halejcio ma za sobą pierwszy urlop w nowym roku. Aktorka z końcem stycznia wraz z rodziną poleciała na Malediwy, skąd dzieliła się piękną fotorelacją. Wśród zdjęć z plaży znalazł się również krótki filmik, który miał prześmiewczo przedstawić wakacje typu All Inclusive. Nie spodobał się on internautom. Mimo to celebrytka się nie przejmowała i w pełni korzystała z wyjazdu. Teraz przyszła pora na powrót do szarej rzeczywistości. Długi lot nie przebiegł perfekcyjnie.

Klaudia Halejcio narzeka na lot samolotem

Kilkugodzinne loty samolotem potrafią być wyczerpujące, szczególnie kiedy towarzyszą nam żywiołowe dzieci. Ruszając w podróż Klaudia Halejcio opublikowała na InstaStories ankietę, w której zapytała, czy jak zajmie się przez godzinę córką, będzie miała spokój przez resztę podróży.

Jak je wymęczę przez godzinę, to dadzą mi spokój przez kolejne osiem godzin? - zapytała Klaudia Halejcio.

Po chwili Klaudia Halejcio zażartowała z partnera, który w tym samym czasie ucinał sobie drzemkę między fotelami. Stwierdziła, że ma miejsca prawie jak w biznes klasie.

My się męczymy, a ojciec jest w biznes klasie. Wszystko podają pod nos - żatowała wskazując na kieszenie z samolotowymi przyborami.

Klaudia Halejcio radzi, co zrobić, żeby dziecko zniknęło podczas wakacji

Klaudia Halejcio uwielbia podróżować z rodziną. W sierpniu ubiegłego roku wybrała się do Turcji i choć sama większość czasu spędza z córką, to zawsze znajdzie osobę, która jej przyjdzie z pomocą. Na jednym z nagrań mogliśmy zobaczyć, jak zakrywa Nel ręcznikiem. Nagle pojawiła się babcia, która ją zabrała. W tym czasie aktorka mogła nieco bardziej poszaleć.

