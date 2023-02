Król Karol III od września jest władcą Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie często musi brać udział w ważnych wystąpieniach publicznych. Monarcha jest na językach mediów z całego świata i ciężko uniknąć mu fotoreporterów. Ci od czasu do czasu przyłapują go na wpadkach. Ostatnio zaliczył kolejną.

Król Karol III wszedł w dziurawych skarpetach do meczetu

Król Karol III wraz z królową małżonką Camillą złożyli wizytę w jednym z zabytkowych meczetów. W tego typu instytucjach panują ściśle określone zasady związane z kulturą, których każdy bez wyjątku musi przestrzegać. Monarcha, wchodząc do środka, został poproszony o zdjęcie butów i zaliczył modową wpadkę. Z pewnością wiedział, jak powinien się przygotować na to wydarzenie, a mimo to założył dziurawe skarpetki. Zdjęcia natychmiast obiegły media.

Internauci szybko podłapali spektakularną wpadkę króla Karola III. Żartowali z tego, że pracuje dla niego wiele osób, a nikt nie przypilnował skarpet monarchy.

Całe to publiczne finansowanie i nie kupi sobie skarpetek? Jest dokładnie taki jak my, nawet mając służącego, który nałoży za niego pastę do zębów na szczoteczkę.

Będzie musiał zwolnić swojego człowieka od kontroli skarpet.

To zabawne, że rodzina królewska ma jednego z najlepszych krawców na świecie - czytamy na Twitterze.

To nie jedyna wpadka na koncie króla Karola. Przypominamy, że już w pierwszych dniach władzy sieć obiegło nagranie, na którym nerwowo przesuwał rzeczy na zbyt małym stole. Oprócz tego rozlał mu się atrament podczas podpisywania ważnych dokumentów.

