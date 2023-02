Fernando Santos to były portugalski piłkarz. 24 stycznia 2023 roku został oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Przejął tę funkcję po Czesławie Michniewiczu, z którym nasza kadra po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze. W słonecznej Portugalii kuchnia jest wyjątkowo bogata w dania z owoców morza, nie brakuje w niej także dań mięsnych. Głównym składnikiem wielu potraw jest dorsz. Co w takim razie przypadłoby do gustu selekcjonerowi z kuchni polskiej? Fakt postanowił skonsultować to z Magdą Gessler.

Magda Gessler zdradza, czym by poczęstowała portugalskiego selekcjonera. Wybór wcale nie jest oczywisty

Magda Gessler to niekwestionowana ikona polskiej gastronomii. Restauratorka od 13 lat prowadzi program "Kuchenne rewolucje". Zasiada także w jury programów: "MasterChef" i "MasterChef Junior". Jest właścicielką restauracji i cukierni. Z jej zdaniem liczy się wielu polskich restauratorów. Nic więc dziwnego, że Fakt postanowił zapytać ją o to, jakie potrawy podałaby pochodzącemu z Portugalii Santosowi.

Można by pomyśleć, że najlepiej ugościć nowego selekcjonera najlepszymi daniami, które kuchnia polska ma do zaoferowania, jak np. żurek, kotlet schabowy, bigos, pierogi, golonka, a na deser makowiec. Magda Gessler wyjaśniła, jak wielka byłaby to pomyłka.

Oni [Portugalczycy - przyp. red.] nie znają takich smaków jak kwaśna zupa. Zdecydowanie lepszą opcją będzie w tym wypadku grzybowa - powiedziała Faktowi.

A co z daniem głównym? Restauratorka odradziła to, z czego Polska jest znana na całym świecie, czyli pierogi czy bigos.

Ja bym raczej postawiła na roladę śląską z kluskami.

Magda Gessler została zapytana także o deser. Czy dwa najsłynniejsze ciasta, czyli sernik i makowiec się nadadzą?

Makowiec nie bardzo, sernik bardzo. Faworki też bardzo chętnie. Najlepsze byłyby jednak babeczki śmietankowe ze świeżymi owocami - podpowiedziała restauratorka.

Faworki to specjalność Magdy Gessler. Niedawno zachęcała do świętowania karnawału z jej chrupiącymi słodkościami. Jak myślicie, takie menu stworzone przez restauratorkę przypadłoby do gustu Portugalczykowi?